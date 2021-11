Reprise progressive des soins médicaux retardés dès la semaine prochaine

Le premier ministre Scott Moe et le ministre de la Santé Paul Merriman ont annoncé mercredi à l’Assemblée législative que 50 % des services reprendront la semaine prochaine, 75 % la semaine suivante et 90 % à la fin du mois.

En dehors des unités de soins intensifs, des travailleurs de la santé qui étaient affectés à d'autres tâches - comme la recherche des contacts - commenceront ainsi à réintégrer leurs postes d'origine, selon les autorités.

Selon M. Moe, cette décision est prise à la lumière de l'augmentation des vaccinations, ainsi que de la diminution du nombre de cas et d'hospitalisations.

Le ministre Paul Merriman a précisé que les services pédiatriques et les services de santé aux jeunes reprendront dans un premier temps.

Pour le chef de l'opposition néo-démocrate Ryan Meili, les retards auraient pu être évités si le gouvernement avait écouté les suggestions des experts médicaux et mis en œuvre des mesures plus tôt.

Nous n'avions pas besoin de nous retrouver dans une situation où nous fermons à nouveau les soins de santé. Nous en sommes à la quatrième vague, pas à la première, et nous devrions exiger de nos dirigeants qu'ils apprennent, qu'ils s'améliorent au fil du temps - et au lieu de cela, ces types ont en fait empiré.

En septembre dernier, l’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) avait suspendu les soins non urgents et d’autres procédures comme les transplantations d'organes et les traitements contre le cancer afin de permettre aux travailleurs de la santé de se concentrer sur la lutte contre la COVID-19.

Avec les informations de Cory Coleman