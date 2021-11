Unilinguisme du PDG d’Air Canada : « C’est insultant », dit François Legault

C’est insultant. Ça me met en colère [...] son attitude de dire "ça fait 14 ans que je suis au Québec et je n’ai pas eu besoin d’apprendre le français , a commenté M. Legault, depuis Glasgow, en Écosse, où il participe à la COP26.

Je m’attends à des excuses de M. Rousseau et même à ce qu'il commence à apprendre le français. Et je pense qu'il faut aussi interpeller le C.A. d'Air Canada.

Nommer un président qui n'est pas capable de parler à ses employés en français au Québec, alors que le siège social est au Québec, je trouve que c’est un manque de respect , a estimé M. Legault. C’est inqualifiable et ça me choque .

Le chef du gouvernement québécois a rappelé que le précédent patron de la plus grande compagnie aérienne du Canada, Calin Rovinescu, parlait parfaitement français .

La controverse entourant Michael Rousseau a éclaté au grand jour dans la foulée d'un discours prononcé uniquement en anglais, mardi, devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM).

J’aimerais pouvoir le parler, mais [...] ma priorité en ce moment est de remettre Air Canada sur pied. Si vous regardez mon horaire, vous comprendrez , a-t-il justifié par la suite.

J'ai été capable de vivre à Montréal sans parler français et je pense que c'est tout à l'honneur de Montréal , a aussi dit M. Rousseau, qui vit en banlieue de la métropole du Québec depuis 14 ans.

C’est un peu gênant de dire "je m’en vais m’adresser à une foule qui est majoritairement francophone et je ne dis à peu près rien en français" , a estimé le premier ministre québécois.

Imaginez-vous demain matin quelqu'un qui accepterait de devenir président d’une compagnie française en France et qui ne parlerait pas français, et qui en plus s’en vanterait.

Une citation de :François Legault, premier ministre du Québec