Des policiers de Toronto se moquent de militants antiracisme sur Internet

Six agents de Toronto ont été reconnus coupables de conduite déshonorante après avoir ridiculisé dans les médias sociaux un militant et un avocat de la défense, tous deux des Noirs, a appris CBC News.

Le réseau anglais de Radio-Canada a obtenu une copie du rapport d'enquête interne du service policier, qui n'a jamais été rendu public.

Les six policiers, qui travaillent dans différents quartiers, ont été reconnus coupables le mois dernier, mais le service a refusé de commenter la situation. On ne sait pas si les agents ont été sanctionnés.

Sur Internet, les agents ont traité l'avocat Selwyn Pieters de « perdant » et qualifié le militant et auteur Desmond Cole de « raciste ».

Selwyn crierait au racisme si je lui disais que je prends mon café noir , peut-on lire dans l'un des commentaires publiés ou aimés sur Facebook par les six policiers.

Ces messages remontent à 2018, mais le corps policier n'en a été informé que plus tôt cette année. Le rapport interne ne précise pas l'identité du plaignant.

En tant que membre d'un groupe de minorité visible, ces commentaires sur Facebook suscitent en moi colère, tristesse et choc , écrit le plaignant.

Jeff Hopkins de l'unité d'équité, d'inclusion et de droits de la personne de la police conclut dans son rapport que les messages en question ont porté atteinte à la réputation de la police.

De tels commentaires publiés par des agents menacent de faire dérailler les efforts concertés du service policier de Toronto qui cherche à bâtir de meilleures relations avec la communauté noire. Une citation de :Rapport de Jeff Hopkins, unité d'équité, d'inclusion et des droits de la personne de la police

Cela dit, pour M. Hopkins, ces messages ne constituent pas du racisme et de discrimination.

Me Selwyn Pieters n'est pas d'accord. Le langage utilisé à mon endroit était insultant et grossier, dit-il. Et une partie du contenu remet en question le processus judiciaire.

L'avocat Selwyn Pieters est insulté par les commentaires de policiers à son endroit. Photo : CBC/Chris Ensing

M. Cole n'a pas voulu commenter.

Aucun des deux hommes n'a été interrogé par la police dans le cadre de son enquête interne.

Le corps de police de Toronto explique que le rapport n'avait pas été rendu public conformément aux procédures prévues dans la Loi provinciale sur les services policiers.

Pour leur part, les six agents reconnus coupables (David Gaudet, Emanuel Gialousis, Zeljko Katanic, Jeffrey Kell, Dave (Robert) Smith et Kristen Yarlett) ont clamé que leurs commentaires n'étaient pas discriminatoires, qu'ils ne se sont pas identifiés comme des policiers en les affichant et qu'ils ne savaient pas que les messages pouvaient être vus par le grand public.

John Struthers, le président de l'Association des avocats criminalistes du Canada, ne comprend pas pourquoi les policiers continuent à enquêter sur eux-mêmes en secret. Si tout est fait à l'interne, dit-il, qu'ils jettent une couverture au-dessus et que ça continue, ce n'est pas une enquête, c'est du camouflage.

Avec des renseignements fournis par CBC News