3e dose : Toronto ajoute 40 000 places dans ses centres de vaccination

Alors que la province élargit ses critères d'admissibilité pour la troisième dose, Toronto indique que 40 000 rendez-vous de plus seront disponibles dans ses centres de vaccination à partir de samedi.

Le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr Kieran Moore, a annoncé mercredi que les 70 ans et plus, les travailleurs de la santé de première ligne, les membres des Premières Nations et les personnes ayant reçu deux doses du vaccin d'AstraZeneca, notamment, pourraient prendre rendez-vous à compter de samedi pour recevoir une troisième dose de vaccin contre la COVID-19.

Jusqu'à maintenant, seuls les résidents des foyers pour aînés et certaines personnes vulnérables, comme celles qui ont eu une greffe, étaient admissibles en Ontario.

À Toronto, plus de 26 000 résidents ont déjà reçu ce rappel.

Le bureau local de santé publique estime que 65 000 Torontois supplémentaires seront maintenant admissibles à une troisième dose.

Ces derniers pourront utiliser le site web provincial pour réserver l'une des 40 000 places qui seront ajoutées samedi à l'horaire des centres de vaccination de la Ville Reine pour les deux prochaines semaines. D'autres rendez-vous doivent s'ouvrir par la suite.

Les résidents admissibles peuvent aussi se faire vacciner dans certains cabinets de médecin et pharmacies. De leur côté, les travailleurs de la santé peuvent recevoir le vaccin dans leur hôpital.

3e dose pour tous en janvier?

La province élargit ses critères d'admissibilité à la troisième dose en suivant les recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI).

Le Dr Moore a aussi évoqué mercredi la possibilité d'offrir une troisième dose à tous les Ontariens de 12 ans et plus qui le désirent à partir de janvier.

De son côté, le CCNIComité consultatif national de l'immunisation ne recommande pas actuellement de donner une troisième dose à l'ensemble de la population, affirmant qu'il n'existe aucune preuve d'une baisse de protection du vaccin contre les effets graves du coronavirus au sein de la population en général.

La Colombie-Britannique a déjà promis que tous ses résidents qui le désirent pourront recevoir une troisième dose à partir de janvier prochain.