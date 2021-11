Nouveau spectacle de Virginie Fortin : un zoom vers soi

J'ai capoté sur cet endroit-là! Je trouve qu'il y a vraiment une belle, bonne vibe de vieux théâtre s'exclame celle qui montera sur les planches le 5 novembre.

Le temps et la nostalgie sont au cœur de cette nouvelle proposition, tout comme les sentiments.

Peu importe ce dont on parle, ça part quand même d'un sentiment qu'on a par rapport à ce sujet-là! Une citation de :Virginie Fortin, humoriste

L'humoriste et comédienne Virginie Fortin débute le rodage de son deuxième spectacle solo, « Mes sentiments ». Photo : Affiche : Juste pour rire

À l'intérieur de soi

Le premier spectacle de Virginie Fortin a révélé une humoriste habile, imaginative et efficace. Dans Du bruit dans le cosmos, on dirait que je dézoomais complètement de la planète pour faire un petit zoom sur les humains et la société dans laquelle on vit. On dirait que le zoom continue, mais vers un peu mon intérieur à moi , ajoute l'artiste de 35 ans quand elle décrit son nouveau spectacle.

J'ose partir d'anecdotes plus personnelles pour ensuite faire un commentaire plus général. Dans mon premier spectacle, je ne nommais pas mon père. Là, je le nomme que mon père, c'est Bernard Fortin, pis que c'est un comédien bien connu. Je parle un peu de mon enfance. Une citation de :Virginie Fortin, humoriste

Papa et maman

Ses parents habitent en Estrie depuis une dizaine d'années, mais ne seront pas dans la salle le 5 novembre. Je voudrais leur dire qu'ils peuvent venir, mais on dirait que j'ai besoin de faire mon p'tit travail toute seule et de faire mes p'tites affaires indépendantes. Pis après ça, papa et maman pourront venir! Ils comprennent. Sont pas contents, mais ils comprennent! conclut Virginie en riant.

L'humoriste propose plusieurs soirées de rodage avant la première montréalaise en mars 2022.

Outre Sherbrooke le 5 novembre, elle sera aussi à Weedon le 13 novembre et à Victoriaville le 14 janvier 2022.

Sinon, on peut la voir dans la nouvelle émission animée par Arnaud Soly, Club Soly, sur Noovo.