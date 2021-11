Klô Pelgag triomphe au Premier Gala de l’ADISQ

Deux jours après avoir dominé le Gala de l’industrie de l’ADISQ , Klô Pelgag a remporté quatre Félix supplémentaires mercredi soir lors du Premier Gala de l’ADISQ. Charlotte Cardin et Roxane Bruneau complètent le podium avec respectivement trois et deux prix chacune. À elles trois, elles ont glané la moitié des 21 trophées en lice pendant la soirée.

Grâce à son album Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, Klô Pelgag est repartie avec le Prix de la critique et les Félix des catégories Album alternatif, Vidéoclip de l’année et Collaboration internationale, pour son duo avec la chanteuse française Pomme. À 31 ans, la chanteuse gaspésienne et son équipe ont déjà gagné 11 Félix cette semaine, avant même le grand gala de dimanche.

De son côté, la chanteuse montréalaise Charlotte Cardin s’est vue remettre les prix de l’Artiste ayant le plus rayonné hors Québec, celui de l’Album anglophone et celui du Spectacle en ligne - autres langues, grâce à son album Phoenix. Elle a souligné combien sa série de concerts intitulée The Phoenix Experience avait été une bouffée d'oxygène pour elle.

Les mercis de Roxane Bruneau

Le trio féminin des jeunes multicouronnées est complété par Roxane Bruneau, à qui ont été décernés les Félix dans les catégories de l’Album pop et du Succès populaire.

J'ai les fils qui se touchent, j'ai hâte de dormir en cuillère avec mes trophées, merci, merci, merci! Une citation de :Roxane Bruneau

Elle remporte aussi au passage le prix du plus grand nombre de mercis prononcés dans un discours de 45 secondes.

Pas moins de 238 albums et 120 vidéoclips ont été recensés par l'équipe de l' ADISQAssociation québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la video cette année. De ce nombre, 40 artistes ont obtenu une première nomination, un record , ont souligné les organisateurs du gala qui en comptabilise d’habitude plutôt une trentaine.

Rester confiné semble stimuler la créativité , a ironisé Pierre Lapointe, qui animait la soirée préenregistrée sans public en raison de la pandémie.

Pierre Lapointe animait le Premier Gala de l'ADISQ pour une troisième année consécutive. Photo : ADISQ

Les Cowboys fringants et Damien Robitaille récompensés

Plusieurs autres artistes ou groupes ont gagné un Félix pendant la soirée: Vincent Vallières (Folk), Les Cowboys fringants (Rock), Damien Robitaille (Rayonnement sur le web), Jordan Oficer (Jazz), Cri (Électronique), Charles-Richard Hamelin et Andrew Wan (Classique), Ramon Chicarron (Musiques du monde), Repères (Album traditionnel), Marie Davidson et l'oeil nu (Autres langues), Ari Cui Cuim (Jeunesse), L'Orchestre symphonique de Montréal (Réinterprétation) et Yvon Deschamps (Spectacle en ligne d’humour).

La remise des récompenses attribuées cette année par l’ADISQ s’étale sur trois soirées. Le Gala de l’industrie, qui a eu lieu lundi, a été dominé par l’équipe de Klô Pelgag, qui a décroché remporté 7 Félix sur les 22 décernés par l’ ADISQAssociation québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la video .

Quant au Gala de l’ ADISQAssociation québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la video , il sera présenté dimanche par Louis-José Houde pour la 16e année consécutive.