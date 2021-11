Premier discours du Trône de Heather Stefanson le 23 novembre

Dans un communiqué publié mercredi, Heather Stefanson annonce que son gouvernement dévoilera, dans le discours du Trône, sa nouvelle vision pour une économie forte et une reprise sociale ciblées sur la santé et le bien-être de tous les Manitobains .

La première ministre indique que sa priorité sera la mise sur pied, au cours des prochaines semaines, d’un groupe de travail chargé de résorber les retards accumulés dans les chirurgies et d’améliorer la capacité des unités de soins intensifs de la province.

La COVID-19 a entraîné et mis en lumière de nouveaux enjeux dans notre système de soins de santé et notre économie, et notre équipe s’engage à agir immédiatement pour s’attaquer à ces défis , indique-t-elle.

Optimiste envers l’avenir de la province , Heather Stefanson se dit impatiente de révéler l’ordre du jour de son gouvernement , qui misera sur la réconciliation, les soins de santé, l’éducation, l’économie et l’emploi, pour un Manitoba post-pandémie plus fort .

La 42e Législature s’ouvrira à 13 h 30 le 23 novembre. Les députés siégeront jusqu’au 2 décembre.

La ministre a aussi annoncé la composition de son équipe. Jordan Sisson sera son chef de cabinet, Bonnie Staples-Lyon devient sa conseillère principale et Brad Salyn, son directeur des politiques. Sean Kavanagh, qui était jusqu’ici journaliste à la station locale de CBC, devient son directeur des communications et de la planification.

Kelvin Goertzen reprend son rôle de premier ministre adjoint, leader parlementaire et ministre responsable des affaires législatives et publiques.

Mardi, la candidate défaite aux élections à la direction du Parti progressiste-conservateur, Shelly Glover, a intenté une action en justice pour contester le résultat des élections. Le parti maintient qu'aucune irrégularité ne s'est produite.