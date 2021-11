COVID-19 : l’école Marie-Leneuf fermée jusqu’au 12 novembre

Dans un message publié sur les réseaux sociaux mercredi soir, on peut lire que suite au dépistage à la COVID-19 fait hier (mardi) à notre école, nous venons d’être informés, par la Direction de la santé publique et populationnelle (DSPRP) de la Mauricie et du Centre-du-Québec, que l’école Marie-Leneuf sera fermée jusqu’au 12 novembre inclusivement.

La santé publique précise pour sa part que près de 10 cas ont été détectés jusqu’ici, dont de nouveaux cas à la suite de ce dépistage massif.

Cette école accueille des jeunes de 4 à 21 ans avec des besoins particuliers. Il est donc difficile de faire respecter les mesures sanitaires, comme le port du masque et la distanciation physique, affirme le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

Une certaine partie d’entre eux n’ont pas pu effectuer de test de dépistage puisque les parents n’avaient pas donné leur permission, ajoute la santé publique.

Les autorités affirment avoir dû prendre la décision de fermer l’école en raison de la présence d’élèves de moins de 12 ans qui n’ont pas reçu de dose de vaccin contre le virus et parce que certains qui fréquentent l’établissement habitent en ressources intermédiaires ou de type familial dans lesquelles se trouvent d’autres personnes vulnérables.

La réouverture officielle est donc prévue le 15 novembre prochain.