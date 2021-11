Pierre Lapointe, et le milieu de la musique, en pleine reprise postpandémique

Alors qu’il anime pour la troisième fois le Premier Gala de l’ADISQ ce mercredi soir, Pierre Lapointe fait le bilan de l’année pandémique écoulée pour le milieu musical québécois et met en avant la reprise que connaît le secteur en ce moment et l’essor du nombre d’artistes en émergence.

Pour cette figure de proue de la chanson québécoise d’aujourd’hui, l’année 2021 est celle de la reprise pour le milieu musical, même si la situation n’est pas encore revenue à la normale.

[Cette année], ça s’est quand même replacé, on a quand même eu le droit de faire des concerts , a-t-il expliqué en entrevue avec Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18.

On respire déjà un peu. On peut exercer notre métier, ce qui n’est pas rien en ce moment , a ajouté celui pour qui cet arrêt forcé en raison de la pandémie n’a fait que confirmer son amour de la scène.

Presque comme avant

Et la relance s’est encore accentuée cet automne. Depuis septembre, les tournées en groupe sont reparties, a indiqué Pierre Lapointe. On peut jouer dans des salles qui comment à être presque comme avant, je dis presque, car les gens ne sont pas nécessairement au rendez-vous comme avant et puis, il faut garder le masque tout le long [du concert].

Toutefois, la crise pandémique a laissé des traces. Je suis l’un des chanceux qui vit bien de son métier, donc je n’avais pas de stress monétaires, mais j’ai vu des vertiges incomparables chez plusieurs de mes collègues. Des personnes avec énormément de talent et un savoir-faire incomparable qui se retrouvaient à se demander comment elles allaient payer le loyer.

Résultat, le milieu a vu certaines de ses forces vives partir travailler ailleurs. Il y a des gens autour de moi qu’on a perdus , a-t-il constaté.

Pendant ces longs mois où les arts vivants ont été mis en pause, Pierre Lapointe a pu se reposer, lui qui était épuisé par le rythme prépandémique. J'ai accumulé presque deux ans de force pour refoncer dans mon travail avec une énergie comme je n'en ai jamais eue , a-t-il confié.

Et cela tombe bien, car le milieu de la musique connaît présentement un regain d'activité.

Les musiciens ne manquent pas de travail en ce moment, car c’est reparti pour vrai et les subventions aident énormément. Des fois, on a de la misère à trouver des musiciens ou des studios disponibles. Une citation de :Pierre Lapointe, auteur-compositeur-interprète

Donner de la visibilité aux nouveaux talents

Cette relance se double d’un renouveau, car les artistes en émergence sont légion. Cette année, pas moins de 40 personnes sont en nomination pour la première fois aux galas de l’ ADISQAssociation québécoise de l'industrie du disque .

C'est énorme, c’est du jamais vu, a souligné Pierre Lapointe. Il y a aussi un nombre record de vidéoclips qui sont sortis. Ça fait plaisir, car ça [montre] que la musique a encore sa place dans l'imaginaire des créateurs.

Lorsque Pierre Lapointe a débuté, lui et d’autres artistes de sa génération comme Ariane Moffatt ont pu compter sur des événements comme les Francos ou le Festival international de la chanson de Granby pour les propulser sur le devant de la scène.

Il y avait tellement de monde qui passait que si tu sortais un peu du lot, tout le monde parlait de toi. En l'espace d'un été, ton nom est fait. Une citation de :Pierre Lapointe, auteur-compositeur-interprète

Depuis un an et demi, les nouveaux talents québécois n’ont pas pu bénéficier autant de ce coup donné par les festivals. Alors Pierre Lapointe a eu l’idée de proposer un système de parrainage à l’ ADISQAssociation québécoise de l'industrie du disque , qui a accepté.

Ariane Moffatt et Louis-Jean Cormier ont été sollicités pour choisir un ou une artiste ayant sorti un premier album depuis le printemps 2020 à mettre sous la lumière. Ariane Moffatt a décidé de mettre en valeur le DJ et compositeur de musique électronique Robert Robert. Et Louis-Jean Cormier a sélectionné l’auteur-compositeur-interprète Gab Bouchard.

Quant à Pierre Lapointe, son choix s’est porté sur Lumière, le projet du chanteur et musicien Étienne Côté, ainsi que sur l’autrice-compositrice-interprète Ariane Roy.

Ariane Roy, Révélation Radio-Canada en chanson en 2021 Photo : Radio-Canada

Ces sept artistes ont donc ouvert le Premier Gala de l’ ADISQAssociation québécoise de l'industrie du disque mercredi avec un numéro collectif.

Pour le gala de dimanche soir, l’ ADISQAssociation québécoise de l'industrie du disque a aussi décidé de mettre l’emphase sur ceux qui ont sorti un premier album cette année pour essayer de compenser la visibilité qu’ils n’ont pas eue dans les festivals , a expliqué l’artiste.

Un milieu de la musique qui reste précaire

Si le milieu musical est occupé à rattraper le temps perdu depuis le printemps 2020, il souhaite se mobiliser en faveur du projet de loi fédérale C-10, qui vise à encadrer la présence des géants du web au Canada et à les amener à contribuer financièrement à la création de contenus culturels, mais aussi de la réforme des lois sur le statut de l’artiste.

Ce n’était pas le temps cette année de mettre la pression là-dessus avec la crise de la COVID-19, mais les choses semblent vouloir se rétablir un peu donc on va pouvoir recommencer à mettre de la pression.