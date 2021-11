Entraîneur de football francophone, une denrée rare dans l’Ouest canadien

Pierre Juneau en est à sa première saison à la barre des Saints, l'équipe de football de l’école d’immersion française St Mary’s à Calgary.

Il a passé les dix dernières années comme entraîneur de rugby. Le fait de parler l'anglais, le français et l'espagnol est un atout, selon lui.

Ce qui est le fun avec St Mary’s, c’est que nous sommes une école au centre-ville [de Calgary], donc nous avons des élèves de différentes origines , explique Pierre Juneau.

Les entraînements se passent en anglais pour la majorité [du temps] et ensuite, quand nous faisons de l'individuel, nous allons parler en français, précise-t-il. [...] Nous tentons de valoriser le fait que nous parlons plusieurs langues et évidemment [faire en sorte] que les jeunes se sentent en confiance.

Le Conseil scolaire Francosud n'offre aucun programme de football. Les élèves francophones du sud de la province doivent donc se tourner vers les écoles d’immersions ou anglophones s’ils veulent évoluer dans ce sport.

D'autres écoles d'immersion offrent aussi un programme de football, mais St Mary's est la seule à être dirigée par un entraîneur-chef francophone.

Un sport surtout en anglais

La possibilité d’étudier en français et de jouer au football a pesé dans la balance lorsque l'ailier défensif Sidney Bena a dû décider de la suite de son parcours scolaire.

Félix Fortin et Sidney Bena ont choisi l'école St Mary's parce qu'ils pouvaient étudier en français et jouer au football, leur passion. Ils terminent actuellement leur 11e année. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Pour moi, c'est important parce que dans mon autre école, il n'y avait pas de programme de football. Et puis, je voulais jouer pour une école de football , explique-t-il.

Il avoue d’emblée que la plupart du temps, tout se passe en anglais.

Des fois quand je suis avec Félix ou d’autres francophones, on parle français , précise Sidney Bena.

Qu’en est-il des réactions spontanées à un touché de son équipe ou à une passe ratée? C’est en anglais habituellement! , répond-il en riant, à l'unisson avec son coéquipier Félix Fortin, demi de coin et maraudeur pour les Saints.

Cette réalité, l'entraîneur Pierre Juneau la comprend bien.

J'ai grandi dans les années où [les programmes de football de] l'Université Laval [et de] l’Université de Montréal n'existaient pas. Donc, en tant que francophone qui joue au football, on s’exilait. J'ai joué à l'Université Bishop's. J'ai joué à Champlain [College]. Donc pour moi, le football, ça se joue en anglais, même au sein de francophones. Une citation de :Pierre Juneau, entraîneur-chef des Saints de l'école St Mary's

Après son passage à l'université, le football francophone s'est développé, au Québec, avec des programmes universitaires très compétitifs comme ceux de l’Université Laval. Ce courant se transporte dans l’Ouest, selon l'entraîneur.

Sur 1000 élèves, en ce moment à St Mary’s, on en a environ 200, donc 20 % de la population, qui font des cours en français. Autant au football qu’à l'école, des fois, c'est plus difficile, mais on tente de trouver des façons justement pour vivre notre français, vivre notre francophonie , ajoute celui qui est aussi professeur d'études sociales.

Belle saison pour les Saints

Après plus d’un an loin des terrains de football à cause de la pandémie et quelques années en fond de classement, St Mary’s a terminé la saison au troisième rang de la division 3 senior de Calgary. Les Saints entament les séries éliminatoires du bon pied.

C'est le fun, cette année, on a une bonne équipe et avec mes coéquipiers on s'entend bien , dit le joueur Félix Fortin.

Les Saints de St Mary's ont terminé la saison 2021-2022 en troisième position de la division 3 chez les seniors, forts de cinq victoires consécutives en octobre. Photo : Radio-Canada / Evelyne Asselin

Combiné au succès de l'équipe, ce retour au football rend Pierre Juneau très heureux.

Disons que la passion revient. Être entraîneur au football, c’est un jeu d'échecs, dit-on toujours. Mais c'est très captivant et on se laisse aller un petit peu sur les lignes de touche. Des fois, on aimerait ça remettre le casque.

Forts d’une victoire serrée de 13 à 12 contre l'école Bishop McNally le 3 novembre, les Saints passent en demi-finale. Ils affronteront leur némésis, l’école Western Canada, le 10 novembre. St Mary’s n’a remporté le titre de champion de la ville de Calgary qu’à deux reprises au cours des dix dernières années.

La finale se tiendra le 17 novembre au stade Hellard du parc Shouldice.