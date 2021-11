Ce que France Bélisle veut accomplir pour ses 100 premiers jours, si elle est élue

1. L’embauche d’une nouvelle direction générale

Ça prend un capitaine à la barre du navire. C’est évidemment super important , a lancé d’entrée de jeu la candidate indépendante devant ses proches et des citoyens réunis à son local de campagne.

2. Un bilan rapide des infrastructures

Selon elle, il est important de voir à quel endroit se situe la Ville de Gatineau en ce qui a trait à ses infrastructures. Elle a rapidement fait mention de l’ancien site d’enfouissement Cook, qui a fait l’objet d’un échange serré, le 14 octobre, entre France Bélisle et sa rivale Maude Marquis-Bissonnette, lors d’un débat.

Douze jours plus tard, lors d’un autre face à face, Mme Bélisle a récidivé en accusant la cheffe d’Action Gatineau de se « cacher derrière le comité exécutif ».

Cette histoire-là me renverse. C’est un enjeu de santé, et tout le monde s’en lave les mains. À l’intérieur des 100 premiers jours, il faut savoir ce qui se passe avec le site Cook , a-t-elle clamé.

France Bélisle a dénoncé la gestion de l'administration sortante en ce qui concerne le site Cook (archives). Photo : Radio-Canada / Christian Milette

3. Le retour de la Commission municipale des aînés

Par la suite, France Bélisle a parlé de l’importance de remettre sur pied la Commission municipale des aînés.

Elle estime que la Table des aînés de Gatineau, qui agit comme organisme partenaire auprès de la Ville, fonctionne bien . Par contre, la ville, elle est longue, elle fait 62 kilomètres et les gens de tous les secteurs ont besoin de se reconnaître , a-t-elle ajouté.

Selon elle, 20 ans après la fusion, il est temps de faire le point sur bien des choses. Avec humour, elle a comparé cela à un couple marié qui célèbre ses noces de porcelaine deux décennies après s’être dit oui.

La Ville de Gatineau est rendue là dans son approche. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, on est mariés, on va continuer à faire un bout de chemin, mais donnons-nous la chance de discuter de notre relation et de se recadrer sur certaines choses. C’est essentiel.

La candidate indépendante a prononcé un discours devant ses proches et des citoyens réunis à son local de campagne. Photo : Radio-Canada

4. Une meilleure transparence

France Bélisle dit avoir discuté de cet enjeu en compagnie de quelques autres conseillers indépendants qui étaient présents à son local de campagne, mercredi soir. Elle a même eu le sentiment qu’il y avait une unanimité sur cette question.

La transparence, c’est d’être capable d’être proactif, de diffuser l’information et de la rendre digeste pour le citoyen , dit-elle, citant en exemple la nécessité de bien vulgariser le budget de la Ville.

Ce n’est pas vrai que tout le monde est un comptable. Tu peux bien me pitcher tous les tableaux, mais à un moment donné, ça me prend quelque chose pour comprendre. La Ville de Gatineau a la responsabilité de faire cela, car on lui confie beaucoup de notre budget et de nos taxes.

Jusqu'à maintenant, tous les sondages ont placé Maude Marquis-Bissonnette (à droite) en avance sur France Bélisle (archives). Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

5. Développer le centre-ville

La candidate indépendante dit, aussi, avoir beaucoup d’ambition pour le centre-ville qui doit, selon elle, attirer une clientèle qu’on ne voit pas ailleurs, se développer en tenant compte des enjeux sociaux, comme l’itinérance, en plus d’attirer son lot de touristes.

Le centre-ville devrait être un endroit où, peu importe où on habite, on converge là-bas, car il n’y a pas de secteur égal dans la ville , a-t-elle partagé, déplorant qu’aucune vision allant en ce sens n’ait jusqu'ici été développée.

Le centre-ville de Gatineau est un sujet qui est revenu à quelques reprises lors de la campagne électorale. Photo : Radio-Canada / Christian Patry

Bilan hâtif d’une longue campagne

Avant de présenter ses priorités, France Bélisle a pris le temps de faire un certain bilan de cette campagne électorale, qui en est à ses derniers milles, et dans laquelle elle a mis tout son cœur avec sa garde rapprochée, a-t-elle souligné.

On était une petite équipe, et on a fait cela au pic et à la pelle , a-t-elle imagé. Reconnaissante de toute l’aide reçue de son groupe de bénévoles, elle a l’impression d’avoir une dette envers la société. Je suis redevable de bénévolat pour le reste de ma vie , a-t-elle blagué.

France Bélisle a eu à affronter des épreuves pendant cette campagne (archives). Photo : Radio-Canada / David Richard

Sur une note plus sérieuse, elle n’a pas caché que tout ce processus a été particulièrement difficile .

J’ai l’impression d’avoir eu un bon coup sur le tibia droit et un bon coup sur le tibia gauche, mais je suis encore debout.

Elle n’en a pas fait mention directement, mais France Bélisle a dû affronter des défis, lors des dernières semaines, qui l’ont forcée à puiser dans ses énergies. Au début du mois d’octobre, elle a dû témoigner au procès de son ex-conjoint, qui a finalement été condamné à 18 mois de prison.

Puis, à la fin du mois, elle a dû se défendre contre des allégations de harcèlement au travail à Tourisme Outaouais lorsque deux anciennes collègues ont, sans la nommer directement, dénoncé son style de gestion sur les réseaux sociaux. Quelques jours plus tard, une ancienne présidente de Tourisme Outaouais s’est portée à sa défense.

Après avoir eu le vent en plein visage au milieu de la campagne, France Bélisle espère maintenant avoir le vent dans les voiles et remporter les élections municipales du 7 novembre.