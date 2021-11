Le salaire horaire de subsistance à Sudbury serait de 16,98 $ l’heure

Chaque année, l'Ontario Living Wage Network [ OLWNOntario Living Wage Network , Réseau ontarien du salaire de subsistance, traduction libre] calcule le salaire minimum requis pour les différentes villes de la province.

Selon cet organisme spécialisé, le salaire de subsistance est le salaire requis pour répondre aux besoins de base tels que la nourriture, le logement, les vêtements, le transport, et une vacance annuelle à coût modique.

Pour faire ce calcul, on tient compte du salaire de la personne et de toute somme qu’elle pourrait recevoir de la part du gouvernement explique Mélodie Bérubé, coordinatrice au Centre d’éducation et d’appui des travailleurs de Sudbury, un centre collabore avec l’ OLWNOntario Living Wage Network chaque année pour étudier l’évolution du salaire de subsistance dans la région.

L’ OLWNOntario Living Wage Network a récemment changé sa méthode de calcul. Auparavant, l’organisme partait du principe que l’unité familiale moyenne était composée de quatre personnes, soit, deux adultes travaillant à temps plein et deux enfants.

Nous nous sommes rendu compte que ce modèle ne représentait pas la majorité des familles. Une citation de :Mélodie Bérubé, coordinatrice au Centre d’éducation et d’appui des travailleurs de Sudbury.

Cette année, le salaire de subsistance est calculé selon une moyenne pondérée entre trois différents types d’unité familiale : une famille de quatre personnes, un parent seul avec un enfant et un adulte seul sans enfant.

Encourager les employeurs à payer le salaire de subsistance

Le Centre d’éducation et d’appui des travailleurs de Sudbury mène présentement une campagne auprès des employeurs de la ville du nickel pour faire la promotion du salaire de subsistance.

L’organisme offre des certifications aux employeurs qui versent un salaire supérieur à 16,98 $ l’heure à leurs employés. La Ville du Grand Sudbury est également dans leur mire.

Une bonne partie des employés de la ville touchent à un salaire de subsistance , confirme Mme Bérubé.

Mais ce n’est pas le cas pour tous les employés, surtout ceux qui ont des postes temporaires ou saisonniers , déplore-t-elle.

Parmis les 273 employés de la Ville du Grand Sudbury, 10 sont payés moins de 16,98 $ l'heure. (Archives) Photo : Facebook / AIGS-Association des Ivoiriennes et Ivoiriens du Grand Sudbury

Selon une porte-parole de la Ville du Grand Sudbury, seulement 10 employés sur 273 sont rémunérés à un taux inférieur à 16,98 $ l’heure.

Ces rôles sont majoritairement des postes temporaires à temps partiel comme concierge, préposé à l'entretien de l'aréna, préposé au parc, brigadier scolaire et autres , explique Maggie Frampton par courriel.

Elle précise que la ville souscrit à une politique de salaire équitable qui oblige les employeurs à verser des salaires selon les normes salariales en vigueur dans la province.

Augmentation du salaire minimum

La mise à jour du salaire de subsistance à Sudbury coïncide avec l'annonce de la hausse du salaire minimum à travers la province à 15 $ de l’heure dès le 1er janvier 2022.

Je suis heureuse qu’il y aille enfin une augmentation du salaire minimum, mais ça aurait dû se produire il y a cinq ans , estime Mme Bérubé.

Le ministre du Travail de l'Ontario, Monte McNaughton, a indiqué qu'avec la hausse de l'inflation et l'augmentation des coûts de l'essence à l'épicerie, le moment était venu d'augmenter le salaire minimum.

Le ministre du Travail, Monte McNaughton Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Selon le ministre, la nouvelle politique n’aura pas d’impact majeur sur les entreprises ontariennes qui paient déjà plus que le salaire minimum dans l’espoir de pouvoir recruter et garder des employés dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre.

La province à également investi dans la formation professionnelle pour aider les travailleurs à trouver une deuxième carrière qui paie plus que le salaire minimum.

Nous investissons dans un nouveau programme Deuxième carrière qui donnera à chaque personne jusqu'à 28 000 $ pour se réorienter en un an ou moins , illustre le ministre.

Avec les informations de Martha Dillman, CBC News