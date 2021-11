Le Manitoba accélère l’analyse des plaintes à la Commission des droits de la personne

Le ministre de la Justice Cameron Friesen affirme que de diminuer les délais de traitement des plaintes à la Commission des droits de la personne du Manitoba pourra améliorer l’accès à la justice.

À l’heure actuelle, il faut prévoir une moyenne de trois à quatre ans pour une étude de la plainte et deux ans de plus pour avoir accès à l’arbitrage. Ces délais entravent l’accès à la justice et sabrent la confiance des gens envers la Commission des droits de la personne , indique-t-il en entrevue à Radio-Canada.

L’amendement à la loi créera un processus de filtrage pour la Commission, ce qui évitera d’enquêter pour chaque plainte reçue. Ainsi, il permettra de rejeter rapidement les demandes jugées futiles ou traitées dans d’autres contextes.

La nouvelle disposition législative limite aussi le délai de réponses des arbitres à 120 jours suivant la réception d’un cas.

Elle limitera également à 25 000 $ le montant reçu pour dommages et intérêts liés aux plaintes.

Le ministre de la Justice du Manitoba, Cameron Friesen. (archives) Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

L’avocat spécialisé en droit de la personne David Matas estime que cette action du gouvernement sera efficace pour réduire les délais de traitement, ce qui est un enjeu important pour les plaignants.

Je dirais que les gens sont très sensibles à la discrimination. Parce que, d’un côté c’est une question d’identité et c’est une attaque à la personne elle-même. De l’autre côté, c’est une accusation qui est très mauvaise. On ne veut pas que cette accusation, si c’est faux, pèse sur la personne pendant des années , exprime-t-il.

Par contre, l’avocat croit aussi que d’autres ajouts devraient être faits à la législation, comme accepter les incidents survenus plus d’un an avant le dépôt d’une plainte.

Cameron Friesen indique qu’il s’agit d’un premier pas et que d’autres modifications pourraient survenir ultérieurement.

Le ministre rappelle que le gouvernement avait commandé à l'avocat Allan Fineblit une analyse indépendante de la Commission des droits de la personne en 2018.

Il devait se concentrer sur trois aspects de la Commission : la rapidité d'accès aux services, le mandat et l'arbitrage.

On a répondu à 11 des recommandations de l’évaluation indépendante d’Allan Fineblit. Ce sont des améliorations significatives pour l’accès à la justice et on donne plus d’outils à la Commission. On reconnaît qu’il y a encore à faire, mais ce sont des avancements significatifs dont tous les Manitobains pourront bénéficier , affirme le ministre.

Ces modifications à la législation entrent en vigueur le 1er janvier.

Avec les informations d’Émile Lapointe et de Simon Deschamps