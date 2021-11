Les candidats aux élections municipales amorcent leurs derniers jours de campagne

La campagne d’Évelyne Beaudin se terminera comme elle a commencé, avec une série d’annonces. Encore une annonce demain, et vendredi, on va faire un bilan de la campagne , indique la politicienne. Cette dernière dit vouloir miser sur une vision politique claire.

Fernanda Luz, la candidate de Sherbrooke Citoyen dans le district du Carrefour, remarque avoir besoin de trois cafés le matin en cette fin de campagne. Elle s’estime toutefois chanceuse d’être candidate pour le seul parti politique de la course.

On échange tout le temps. Ce matin, on est allés voir Évelyne avant son débat à 6 h 30 du matin, on a écouté ensemble le débat, on a discuté de ça après. Pour ça, c’est fondamental , soutient-elle.

Luc Fortin répond à l’invitation d’une enseignante

Le candidat Luc Fortin, qui a récemment reçu l'appui de l'ancien maire de Sherbrooke, a quant à lui répondu présent à l’invitation d’une enseignante mercredi. Comme les autres candidats l'ont fait avant lui, il a parlé de politique à des jeunes de cinquième année.

Son plan est clair pour le reste de la campagne.

On va faire beaucoup de porte à porte, essayer de faire des rencontres individuelles avec les gens pour pouvoir échanger avec eux. Les gens nous voient sur des panneaux, nous voient à la télévision, dans les journaux, mais rien de mieux que le contact humain également pour démontrer ce qu’on a à proposer aux Sherbrookois , souligne-t-il.

Steve Lussier enchaîne les visites

Les visites se succèdent pour le maire sortant Steve Lussier. Mercredi, il a rencontré des représentants du secteur industriel, et a rappelé que la Ville de Sherbrooke vit un boom économique depuis qu’il est en poste. Ça bouge un peu partout à travers la Ville. On n’a qu’à se promener un peu pour voir les grues. Il n’y a jamais eu autant de grues à Sherbrooke qu’au cours de la dernière année.

Jusqu’à la fin, il compte rencontrer les citoyens dans leurs milieux. Je vais continuer à être sur le terrain. Les gens vont me voir un peu partout. Il me reste encore quelques annonces à faire. Demain, je ferai une nouvelle annonce. Je vais demander à la population de suivre cette annonce-là, qui pourrait être marquante pour Sherbrooke , conclut-il.

Avec les informations de Thomas Deshaies