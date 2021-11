Un Néo-Brunswickois veut des réponses sur la maladie inconnue

Je savais que quelque chose n’allait pas cognitivement , raconte l’homme de 41 ans, de Dieppe au Nouveau-Brunswick. Je tombais, j’ai perdu connaissance plusieurs fois et je me suis fracturé des côtes. J’ai contacté mon médecin et je lui ai dit " On doit pousser les neurologues de toutes les façons possibles parce que je ne peux pas vivre comme ça ".

Luc LeBlanc s’est éventuellement ajouté au groupe de patients qui forment la grappe de 48 Néo-Brunswickois qui semblent atteints d’un trouble neurologique non identifié, une énigme médicale surnommée la maladie inconnue .

Luc LeBlanc, 41 ans, croyait qu'il allait mourir et a même fait des arrangements pour qu'on s'occupe de ses enfants après son décès (archives). Photo : Gracieuseté/Luc LeBlanc

Ce syndrome touche principalement des gens du Nouveau-Brunswick – majoritairement dans la région de Moncton et la Péninsule acadienne – et presque tous les cas ont été signalés par le même neurologue, le Dr Alier Marrero. Neuf personnes considérées comme faisant partie de la grappe de cas connus sont mortes depuis 2019.

Une contre-expertise qui donne espoir

Luc LeBlanc n’a toutefois pas accepté cette fatalité.

La semaine dernière, il s’est rendu à Toronto afin de faire des tests à la Krembil Brain Institute, un centre de recherche et de soins spécialisés dans les troubles et les maladies du cerveau et de la colonne vertébrale.

En trois jours, il a subi environ 16 heures d’évaluations menées par des neurologues et des neuropsychologues. Il y a trouvé quelques éléments de réponse.

Luc LeBlanc a fait une batterie de tests dans un centre de recherche à Toronto et les résultats lui donne espoir. Photo : Radio-Canada

La bonne nouvelle pour Luc est que nous pouvons affirmer qu’il n’est pas atteint de cette maladie neurodégénérative qui évolue rapidement , affirme la Dre Lorraine Kalia, une neurologue et scientifique spécialisée dans la maladie de Parkinson et d’autres troubles liés au mouvement.

La spécialiste tient cependant à faire une mise en garde par rapport à ses conclusions. Nous pouvons seulement parler de Luc , dit-elle en précisant qu’il est le seul patient de la grappe de cas à avoir été évalué par son équipe.

Il n’y a aucun doute que Luc LeBlanc a de nombreuses difficultés neurologiques, selon elle, mais elles sont probablement liées à une commotion cérébrale qu’il a subie en 2018, ainsi qu’à son anxiété.

Des doutes sur son diagnostic

Le diagnostic de la Dre Lorraine Kalia permet au Néo-Brunswickois de mieux comprendre sa condition et lui donne en quelque sorte espoir.

Luc LeBlanc a rencontré le Dr Alier Marrero pour la première fois en janvier 2021, et à la mi-mars on lui a dit qu’il était considéré comme un cas confirmé et qu’il faisait partie du groupe de patients potentiellement atteints par une maladie inconnue.

Il s’est alors mis à préparer sa mort. Il a acheté des assurances vie supplémentaires, il a fait des arrangements pour ses enfants et il a choisi un cercueil.

Toutefois, une chose le tracassait : son état ne semblait pas se détériorer aussi rapidement que celui d’autres patients dans la grappe.

Il s’est notamment entretenu avec une autre patiente, Gabrielle Cormier, 20 ans, et pouvait voir que l’intensité de ses symptômes était différente. Elle avait de la difficulté à marcher et avait parfois besoin d’un fauteuil roulant.

Gabrielle Cormier, 20 ans, arrive parfois à se déplacer à l'aide d'une canne (archives). Photo : Gracieuseté

Pendant ce temps, Luc LeBlanc pouvait conduire et s’habiller seul. Il pouvait s'entraîner et faire de la musculation avec des poids légers. Et sa mémoire n’était pas trop mauvaise.

Luc LeBlanc s’est alors mis à douter. C’est difficile lorsque plusieurs personnes disent que tout est dans ma tête, mais est-ce vraiment le cas?

Lorsque questionné sur le dossier de Luc LeBlanc, le Dr Alier Marrero a dit qu’il ne pouvait pas commenter un cas précis.

Longs délais dans le système de santé

Comme plusieurs des patients dans la grappe de cas, Luc LeBlanc a eu de la difficulté à naviguer le système de santé au Nouveau-Brunswick.

Il y a trois ans, il a eu un accident de voiture et a souffert d’une commotion cérébrale. Des problèmes de mobilité et d’équilibre sont apparus, tout comme des spasmes musculaires et un brouillard cérébral. Son monde s’est écroulé et il n’a pas été en mesure de travailler depuis l’accident. Il a dû attendre deux ans pour voir un neurologue.

La Dre Lorraine Kalia a évalué Luc LeBlanc et croit qu'il souffre des séquelles d'une commotion cérébrale qu'il a subie en 2018. Photo : Radio-Canada

Je crois que cela démontre un mauvais accès à la neurologie que nous voyons d’un bout à l’autre du pays , affirme la Dre Lorraine Kalia, après son évaluation du cas de Luc LeBlanc. Ce dernier a plutôt fait de la physiothérapie, sans voir de résultats, et a consulté un ophtalmologiste spécialisé dans les traumatismes crâniens.

Dans des entrevues accordées à l'émission The Fifth Estate de CBCCanadian Broadcasting Corporation , plusieurs personnes qui font partie de la grappe de cas connus et qui se demandent si elles sont atteintes d’une maladie inconnue disent avoir attendu longtemps avant de pouvoir consulter un spécialiste. Souvent, ils ont senti que les médecins ne les prenaient pas au sérieux et ils ne savaient plus vers qui se tourner.

Luc LeBlanc dit qu’il n’a pas été en mesure d’obtenir un diagnostic clair ou d’avoir accès à un médecin qui avait le temps de vraiment s’intéresser à son cas. Quelqu’un a échappé la balle quelque part , dit-il.

L’homme derrière le mystère

Le Dr Alier Marrero défend son travail et croit encore que des Néo-Brunswickois souffrent d’un syndrome inconnu, malgré les voix – de plus en plus nombreuses – qui remettent en question l’existence même de la maladie.

Il précise qu’il travaille en partenariat avec des experts d’ailleurs au pays depuis 2015, sur cette question, notamment avec des scientifiques du Système de surveillance canadien de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et la santé publique du Canada.

Le Dr Alier Marrero accepte qu’il puisse avoir tort, mais il dit être convaincu qu’il existe une grappe de cas.

Le neurologue Alier Marrero, lors d'une entrevue. Photo : Radio-Canada

Les problèmes complexes n’ont pas de solutions faciles , a-t-il dit dans une entrevue avec l’émission The Fifth Estate. Je suis convaincu que nous trouverons les causes et que nous trouverons un moyen de s’y attaquer, j’espère qu’il y aura un traitement et une façon de l’éviter.

Le neurologue dit qu’il a officiellement identifié 48 patients comme souffrant probablement d’une maladie inconnue, mais il dit traiter plus d’une centaine de patients avec des symptômes similaires dans sa clinique de Moncton.

En tant que médecin, j'essaie de leur donner espoir. Et en tant que scientifique, je suis intéressé de découvrir ce qui cause le problème , dit-il.

Difficile d’arriver à des conclusions

Luc LeBlanc a peut-être eu un nouveau diagnostic et une deuxième chance, mais cela n'élucide pas le mystère entourant la maladie neurologique de causes inconnues.

Il est difficile pour nous d’arriver à des conclusions concernant quelque chose dont on ne fait pas partie , explique la neurologue torontoise Dre Lorraine Kalia. Nous n’avons pas pu évaluer Luc il y a deux ans, donc c’est difficile de savoir quelles pièces du casse-tête avaient ses médecins.

Le diagnostic de la Dre Lorraine Kalia donne espoir à Luc LeBlanc. Photo : Radio-Canada

Le Dieppois dit qu’il a l’impression d’avoir droit à une deuxième chance. Il est passé de croire qu’il allait mourir, à être en mesure de voir d’autres possibilités. C’est un gros choc , lance-t-il.

Je suis chanceux. J’allais mourir, mais plus maintenant. Mais je veux aider les [autres patients] qui ont besoin de parler , dit-il.

La maladie inconnue en bref

En mars, à la suite d'un reportage de Radio-Canada, la santé publique du Nouveau-Brunswick informe la population qu'elle surveille de près une grappe de patients qui semblent souffrir d'une maladie non identifiable.

La maladie neurologique de source inconnue touche une cinquantaine de personnes dans la Péninsule acadienne et la région de Moncton. Les patients présentent des symptômes semblables (démence, atrophie musculaire inexpliquée, hallucinations visuelles et changements comportementaux).

Les dossiers de ces patients ont été envoyés au Système de surveillance canadien de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, puisque les symptômes étaient semblables. La maladie de Creutzfeldt-Jakob est une forme rare et mortelle de trouble neurocognitif. Elle est provoquée par la présence de protéines prion anormales qui sont toxiques pour le cerveau.

Les résultats des analyses confirment toutefois que ces patients ne souffrent pas de la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou d'une forme connue d’une maladie à prion.

Neuf personnes identifiées comme étant potentiellement atteintes de la maladie neurologique inconnue sont mortes depuis 2019.

Au Nouveau-Brunswick, un groupe de six neurologues a reçu le mandat de se pencher sur la révision des dossiers des patients que l'on croit atteints de la maladie inconnue. Leur rôle est d’offrir une perspective impartiale sur cette affaire. Le rapport de cet examen clinique indépendant doit être rendu public au début de la nouvelle année.

D'après un reportage de l'émission The Fifth Estate, de CBC