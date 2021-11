Des agriculteurs des Prairies revendiquent de l’aide financière à Glasgow

On va parler avec la délégation du gouvernement du Canada. Nous allons parler avec ces décideurs politiques pour mettre en place de bonnes politiques pour aider les fermiers financièrement, et pour la transition. Nous ne pouvons plus éviter cette transition parce que ce n’est plus possible , a affirmé la Manitobaine Anastasia Fyk, représentante pour la Saskatchewan et le Manitoba de l'Union Nationale des Fermiers.

Les entreprises traînent de la patte

Le premier ministre Justin Trudeau a réitéré son intention de plafonner les émissions de gaz à effet de serre du secteur des énergies fossiles.

Mme Fyk affirme que ce sont les entreprises qui traînent encore de la patte.

On est en crise écologique énorme, mais il y a plein d’entreprises qui ne veulent pas changer parce que ce n’est pas dans leur intérêt financier , a-t-elle évoqué.

La délégation canadienne de l’Union Nationale des Fermiers veut également proposer aux dirigeants des solutions sur la transition climatique et l’agroécologie ou encore la souveraineté alimentaire.

Avec les informations de Désiré Kafunda