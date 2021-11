Dépistage obligatoire pour 243 travailleurs régionaux de la santé

Si ces travailleurs ne risquent plus de perdre leur emploi le 15 novembre, ils devront se soumettre à un test de dépistage contre la COVID-19 trois fois par semaine. Les récalcitrants seront mis en congé sans solde.

Ces employés ne toucheront plus les primes octroyées en lien avec la pandémie.

Il faut préciser que la vaccination sera obligatoire pour les nouveaux employés qui feront leur entrée dans le réseau de la santé après la mi-novembre. Seuls les travailleurs déjà en poste pourront faire des tests de dépistage plutôt que de recevoir un vaccin.

Dans la région, la présidente du Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean n’est pas surprise par la décision de Québec.

Du moment où on avait reculé pour la date du 15 octobre, c’était inévitable que la date du 15 novembre était seulement de la poudre aux yeux pour essayer d'aller récupérer le plus de professionnels et tout autre travailleur et travailleuse du réseau de la santé vers la vaccination obligatoire. Donc, je m’y attendais. Je suis déçue par contre parce que ça a été sous la force de la menace que cette vaccination obligatoire là a été faite et force est de constater que c’est un échec pour le gouvernement en place , déplore Julie Bouchard.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux a soutenu que changement de cap était nécessaire puisque l’état du réseau rendait impossible la perte soudaine de milliers de travailleurs dans les différents établissements de la province.

On s’est engagé à vous donner un meilleur réseau, qu’on allait arrêter le temps supplémentaire obligatoire, qu’on allait arrêter la main-d’oeuvre indépendante, qu’on allait vous donner les meilleurs horaires. Une des raisons pour lesquelles on décide, avec le Dr Arruda, de prendre cette décision-là, c’est pour être capable de respecter cet engagement-là. Parce que si on avait laissé partir 8000 employés, bien oubliez ça , a soutenu Christian Dubé.

Il a avancé que les travailleurs qui refusaient la vaccination contre la COVID-19 constituait un noyau dur et que leur nombre demeurait stable depuis quelques semaines.