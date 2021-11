Une nouvelle étude met en lumière les difficultés d’accès aux soins de santé en milieu rural en Outaouais. Les chercheurs de l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) constatent que la Vallée-de-la-Gatineau et le Pontiac sont durement touchés par un manque de services, notamment en ce qui a trait aux soins de première ligne et de santé mentale.

Le sous-financement chronique longtemps décrié en Outaouais entraîne des difficultés d’accès aux soins de santé partout dans la région, tant en milieu urbain que rural. Les temps d’attente aux urgences et le manque d’infirmières en sont deux exemples bien concrets pour la population, qui en paie le prix.

L’accès aux soins de santé se situe toujours sous la moyenne québécoise pour tout le territoire, mais les inégalités sont encore plus grandes entre les milieux urbains et ruraux. C’est la principale conclusion de cette étude de l’ IRISInstitut de recherche et d’informations socio-économiques , financée par Action santé Outaouais.

Bien que le sous-financement affecte l’ensemble de la région, les MRCMunicipalité régionale de comté éloignées comme le Pontiac et la Vallée-de-la-Gatineau font figure de parents pauvres de l’accès aux soins en Outaouais, écrit l’Institut de recherche.

La centralisation du réseau québécois de la santé, depuis 2004, a participé à rendre les services moins adaptés dans ces régions éloignées , estime Bertrand Schepper, coauteur de l’étude. L'espérance de vie de la population de ces deux sous-régions est d’ailleurs sous la moyenne régionale et provinciale.

Les soins de première ligne et l'engorgement des urgences

En plus d’avoir peu ou pas de services spécialisés, les résidents de la Vallée-de-la-Gatineau et du Pontiac ont plus de difficulté à obtenir des services de première ligne, que ce soit des médecins de famille, des services de CLSCCentre local de services communautaires ou des groupes de médecine familiale (GMF), par exemple. Résultat : ils se tournent vers les urgences pour obtenir des soins.

Selon les chercheurs de l’ IRISInstitut de recherche et d’informations socio-économiques , le taux de visites non urgentes aux urgences dans le Pontiac est beaucoup plus élevé que la moyenne régionale, avec 88,2 % comparativement à 61,7 % pour l’ensemble de l’Outaouais. Dans la Vallée-de-la-Gatineau, il se situe à 62 %.

La population des secteurs ruraux se tourne également vers les urgences des grands centres comme Hull et Gatineau, ce qui a pour effet de surcharger les équipes en place. Cela a un impact important sur les urgences et donc, nécessairement, ça frappe de plein fouet tout le système de santé , estime Bertrand Schepper.

Plus on donne du travail à des gens qui sont déjà à bout, plus ça va frapper et donc, si le gouvernement ne règle pas cette crise-là, à terme, elle ne va que s’empirer. Une citation de :Bertrand Schepper, chercheur IRIS et coauteur de l’étude

Il est à noter que cette étude a été réalisée avant la fermeture de l’urgence de Gatineau à l’été 2021, en raison d’une grave pénurie de personnel.

Les services de santé mentale

La quasi-totalité des services spécialisés en santé mentale sont offerts en milieu urbain en Outaouais, à l’Hôpital Pierre-Janet. On parle notamment d’interventions en neuropsychologie, pédopsychologie, gérontopsychologie et en soins psychiatriques.

Les chercheurs de l’ IRISInstitut de recherche et d’informations socio-économiques constatent que les services de prévention et d’aide en santé mentale ne sont pas bien répartis à l’intérieur de la région et que l’impact de ce déséquilibre est important.

Lorsqu’il y a un cas et qu’on a de la misère à l’identifier et à le prendre en charge dès le départ, ça peut rapidement devenir des cas plus lourds qui sont plus dommageables pour la société. Une citation de :Bertrand Schepper, chercheur IRIS et coauteur de l’étude

Les besoins en santé mentale sont pourtant tout aussi importants dans des secteurs plus éloignés des grands centres et moins nantis, tels que le Pontiac et la Vallée-de-la-Gatineau, où plusieurs résidents ont un accès plus limité.

Décentraliser les services pour une meilleure équité intrarégionale

Les conclusions de l’étude de l’ IRISInstitut de recherche et d’informations socio-économiques amènent les chercheurs à se questionner sur des pistes de solutions afin d’offrir un accès plus équitable aux soins de santé dans les secteurs ruraux de l’Outaouais.

Il va falloir qu’on aille plus loin que juste un hôpital , lance Bertrand Schepper, qui fait référence à la promesse du gouvernement Legault de construire un nouvel hôpital en Outaouais pour améliorer l’accessibilité aux soins de santé.

Décentraliser les services, tel que le désire le premier ministre Legault et offrir des soins adaptés en dehors des grands centres est une partie de la solution, selon les chercheurs de l’ IRISInstitut de recherche et d’informations socio-économiques .

Ça va prendre quoi? On le dit, ça fait des années. Il faut un changement, un virement de bord, puis rapidement… Ça vient juste dire, Chantal, tu n’étais pas à côté de la track. Une citation de :Chantal Lamarche, préfète de la MRC Vallée-de-la-Gatineau

La décentralisation est d’ailleurs une revendication des élus de la Vallée-de-la-Gatineau depuis plusieurs années.

La préfète Chantal Lamarche et des professionnels de la santé demandent le retour de décideurs sur le terrain dans le secteur. Ils prévoient bientôt déposer un projet pilote en ce sens.