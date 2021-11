Des commerçants impatients du retour en présentiel des fonctionnaires

On est quand même confiants que plusieurs vont sauter sur l’occasion, notamment de plus petites entreprises [...] C’est difficile pour tout le monde d’être au travail de la maison , réagit en entrevue Annie-Pier Caron Daviault, directrice générale de Vision Centre-Ville, un regroupement de gens d’affaires de Gatineau.

Le président de la Chambre de commerce de Gatineau, Stéphane Bisson, souligne que la levée de la consigne du gouvernement de François Legault, prévue le 15 novembre, surviendra à quelques semaines de Noël.

Ça voudra dire que ce sera le retour des rencontres et des partys de bureau [...] même si on ne peut pas faire [de] grandes soirées dans les résidences.

Annie-Pier Caron Daviault s’attend à ce que le retour en présentiel s’opère plus lentement pour les plus grandes entreprises. Elle s’inquiète aussi du fait que le gouvernement fédéral n’a pas encore annoncé de retour éventuel au bureau pour les employés de sa fonction publique.

Même si ce n’est pas 100 % des travailleurs qui reviennent travailler à 100 % du temps en présentiel au centre-ville, on pense qu’il va y avoir un impact positif sur nos commerces , insiste-t-elle.

La directrice générale de Vision centre-ville de Gatineau, Annie-Pier Caron Daviault (archives) Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Vision Centre-Ville souhaite que le retour en présentiel, même si ce n’est qu’à temps partiel, se fasse à court ou moyen terme chez les fonctionnaires fédéraux.

Impatience aussi à Ottawa

Même son de cloche du côté d’Ottawa, où la Zone d'amélioration commerciale (ZAC) de la rue Sparks réclame que le fédéral dévoile un échéancier.

Nous devons savoir quel est le plan pour le plus grand employeur d’Ottawa et Gatineau. Quel est le plan pour ramener un certain niveau d’employés? Est-ce 20 % en janvier? 40 %? lance Kevin McHale, directeur général de la ZACZone d'amélioration commerciale .

À son avis, le retour de fonctionnaires au centre-ville d’Ottawa ne signifierait pas seulement plus de clients à l’heure du lunch ou des 5 à 7, par exemple.

Si les entreprises ne sont pas ouvertes, les propriétaires [d’immeubles commerciaux] ne recueillent pas de loyer et ils ne paient pas autant d’impôt foncier , note-t-il.

Il ajoute que c’est aussi l’ambiance au centre-ville qui en pâtit. À Gatineau, Annie-Pier Caron Daviault abonde dans le même sens.

Ce n’est pas juste une question de [...] retombées. C’est aussi [le fait] que le monde en attire d'autres. On se promène, en ce moment, et les rues sont vides. C’est démoralisant. Une citation de :Annie-Pier Caron Daviault, directrice générale de Vision Centre-Ville

Aucune date pour un retour au travail au fédéral

Or, le retour au bureau des fonctionnaires fédéraux ne risque pas de survenir de sitôt, selon ce qu’indique Alex Silas, vice-président exécutif de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) pour la région de la capitale nationale.

Il affirme que le fédéral n’a pas évoqué de date ni d’échéancier durant ses discussions avec son organisation syndicale.

Quoi qu’il en soit, M. Silas n’anticipe pas de retour massif , ce à quoi l’ AFPCAlliance de la fonction publique du Canada s’oppose. Ce n'est pas le temps de se précipiter, de faire un grand retour massif et de ramener tout le monde dans les bureaux , commente-t-il.

Alex Silas, vice-président exécutif régional de la région de la capitale nationale à l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) (archives) Photo : Radio-Canada

Il s’attend à un retour progressif qui s'orchestrera graduellement, un ministère à la fois. Selon lui, le retour au bureau ne se fera pas en même temps pour toutes les régions du pays.

Je pense qu’on en est encore à l'étape de petits projets pilotes [...] ou, dans des cas où on peut assurer la santé et la sécurité du public et des travailleurs et travailleuses, on peut essayer de commencer un retour progressif , ajoute-t-il.

C'est d'ailleurs ce que semble vouloir faire le Secrétariat du Conseil du Trésor.

Bon nombre d’employés continuent à travailler à distance, et de façon efficace, pour l’instant. En même temps, comme les taux de vaccination au Canada atteignent des seuils importants, et toujours sous réserve des restrictions fédérales, provinciales/territoriales et locales en matière de santé publique, nous nous attendons à voir une augmentation progressive de l’occupation des lieux de travail fédéraux. Les ministères adopteront une approche mesurée de la planification de cette augmentation qui permettra d’intégrer la flexibilité dans la main-d’œuvre et le milieu de travail , indique-t-on, dans un courriel transmis à Radio-Canada dans lequel n'est précisé aucun échéancier.

Le président de la Chambre de commerce de Gatineau soutient toutefois qu’un retour éventuel des fonctionnaires au centre-ville n’est pas une solution à tous les maux de celui-ci.

Il faut comprendre que le positionnement du centre-ville - l’offre commerciale et l’offre d’habitation - a été largement négligé au cours des dernières années , dit-il en exprimant le souhait que la réflexion sur l’avenir du quartier se poursuive.

Avec des informations de Christian Milette, Jean-François Poudrier et Ismaël Sy