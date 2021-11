Le gouvernement Ford présente sa réforme de la Loi sur les services en français

Trois ans après le Jeudi noir , est-ce que les Franco-Ontariens vivent le Jeudi vert et blanc?

C’est le symbole qu’envoie du moins la ministre Caroline Mulroney en remplissant sa promesse de moderniser la Loi sur les services en français de l’Ontario, vieille de 35 ans.

Le projet de loi vient d'être déposé à Queen's Park, à même la loi omnibus de l'énoncé économique. Il s’accompagne d’un plan d’action pour augmenter la main-d'œuvre francophone.

Un contraste évident avec l’énoncé économique de 2018, qui avait provoqué une crise linguistique en Ontario avec l’abolition du Commissariat aux services en français et du projet d’Université de l’Ontario français (UOF).

La nouvelle mouture de la Loi garantirait le droit à l’offre active, une demande de longue date des Franco-Ontariens. En d’autres mots, les ministères et les organismes désignés devront non seulement faire la promotion de leurs services en français, mais aussi prendre des mesures concrètes pour s'assurer que la clientèle de langue française les utilise.

Ça va avoir un impact majeur sur la manière avec laquelle les francophones vont pouvoir interagir avec leur gouvernement. Une citation de :Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones de l'Ontario

En entrevue avec Radio-Canada, Caroline Mulroney reconnaît qu’il s’agit d’un moment charnière pour elle, qui avait dû défendre les compressions dans les services en français de son gouvernement en 2018, qui avaient été vivement dénoncées par Québec, notamment. La ministre a depuis travaillé pour infirmer certaines décisions, en ravivant par exemple l’ UOFUniversité de l’Ontario français , et pousser sa vision économique pour la francophonie.

On est loin de 2018, maintenant , laisse tomber la ministre Mulroney. Mais ça a été beaucoup de travail, personnellement, de convaincre la communauté francophone qu’au gouvernement progressiste-conservateur, nous sommes des champions de la francophonie.

Elle se dit fière de la nouvelle législation, qui comprend de nouveaux outils de reddition de comptes. Le ou la ministre des Affaires francophones sera désormais tenu de rédiger un rapport annuel avec des indicateurs de performance pour tous les ministères, incluant la Santé, pour la livraison des services en français. Tous les ministres seront tenus de participer à ce processus.

Les positions du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, au début de son mandat, avaient réveillé la fierté francophone en Ontario. Photo : La Presse canadienne / PATRICK DOYLE

Le projet de loi prévoit aussi la traduction des règlements gouvernementaux et la rédaction de nouveaux règlements pour établir clairement comment, quand et où les services en français doivent être offerts . Ces détails devront cependant attendre, puisque les règlements seront rédigés après l'adoption du projet de loi.

Les règlements traitent de sujets qui se rapportent à la loi en vertu de laquelle ils sont pris. Ils visent à fournir des détails permettant d’appliquer la politique énoncée dans la loi. Le processus de modification des règlements est normalement plus court que celui qui permet de modifier les lois. Source : gouvernement de l'Ontario  (Nouvelle fenêtre)

Deux demandes de la communauté écartées

Deux demandes clés de l’Assemblée de la francophonie et de plusieurs membres de la communauté ont cependant été écartées du projet de loi :

le retour du Commissariat indépendant aux services en français

l’abolition des 26 régions désignées, qui aurait garanti l’accès aux services en français partout en Ontario.

L’obstacle principal se situe au niveau de la main-d'oeuvre francophone. Si on désigne toute la province immédiatement, il nous manquerait de main-d'oeuvre pour livrer ces services. Une citation de :Caroline Mulroney

La nouvelle loi, souligne la ministre Mulroney, va donner de nouveaux pouvoirs à la province pour qu’elle puisse ajouter des points de services gouvernementaux en français n’importe où, y compris à l’extérieur des zones désignées, dépendamment des besoins. La province veut se donner le temps de former et de recruter une main-d'oeuvre francophone qualifiée en santé, en éducation et en petite enfance, notamment.

La ministre explique sa décision par le fait qu'elle reconnaît la demande de la communauté tout en restant réaliste : La priorité numéro un, c’est vraiment l'amélioration et l’accès aux services en français dans les régions désignées, où 80 % des francophones vivent.

Une région désignée est une zone ou ville où les francophones représentent au moins 10 % de la population – ou à proximité d’une telle zone – ou encore dans une ville comptant au moins 5000 résidents francophones.

Mme Mulroney dit avoir pleinement confiance en la capacité de la commissaire aux services en français, un poste créé au sein du bureau de l'ombudsman de l’Ontario après l’abolition du Commissariat, d’enquêter sur les manquements à la LSFLoi sur les services en français .

Paul Dubé, ombudsman de l'Ontario accompagné de Kelly Burke, ombudsman adjointe et commissaire aux services en français. Mme Burke est en poste depuis 2020. Photo : Bureau de l'ombudsman de l'Ontario

Dans son premier rapport annuel, la commissaire Kelly Burke mettait en lumière de sérieuses lacunes dans l’offre de services en français dans l'ensemble de l'appareil gouvernemental ontarien. Ses détracteurs font valoir toutefois qu’elle n’a ni pouvoirs punitifs ni le mandat de promouvoir la Loi de manière proactive.

Je pense qu’on a une commissaire forte et compétente, qui comprend très bien les défis des services en français. Je dirais même que la capacité d'enquêter les plaintes est renforcée en étant au sein du bureau de l’ombudsman , rétorque la ministre Mulroney.

La modernisation de la Loi sur les services en français en Ontario s’inscrit dans un mouvement de reconnaissance nationale du déclin du français au Canada. Le gouvernement Trudeaus'est engagé à adopter rapidement son projet de loi sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles, alors que Québec s’affaire à réformer sa Charte de la langue française.

Le projet de loi de Caroline Mulroney risque toutefois de provoquer l'ire des deux principaux partis d'oppositions à Queen's Park. La députée libérale Amanda Simard et le néodémocrate Guy Bourgouin ont tous deux déposés récemment leurs propres moutures de la modernisation de la Loi, qui comprennent le retour d’un commissaire indépendant, notamment.