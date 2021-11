Brel et Barbara racontés dans un spectacle mêlant théâtre, chant et documentaire

Maniant le jeu comme le chant, Julie Daoust et Renaud Paradis revisitent les deux monuments de la chanson qu’étaient Barbara et Jacques Brel dans le spectacle Brel & Barbara, héros fragiles, présenté à partir de jeudi au Théâtre du Rideau vert, à Montréal.

Le tandem, qui a joué ensemble dans l’Auberge du chien noir, a en commun avec ses idoles d'avoir une grande complicité.

Julie et moi on a toujours eu une espèce de chimie naturelle ensemble. Peut-être que ça s’explique beaucoup parce qu’on a été frère et soeur à la télé pendant 15 ans dans Lauberge du chien noir , a confié Renaud Paradis, à Catherine Richer, chroniqueuse culturelle de l’émission Le 15-18.

C’est en entendant Julie Daoust chanter Quand reviendras-tu? de Barbara que le comédien a eu l’idée du spectacle.

Je me suis dit "mon Dieu, c’est une rencontre entre une interprète et un monument de la chanson". Et j'avais eu l’impression d’avoir fait cette même rencontre avec Jacques Brel il y a quelques années. Alors je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas un spectacle ensemble? Une citation de :Renaud Paradis

Voix et piano

Accompagnés au piano par Philippe Noireaut, Julie Daoust et Renaud Paradis réinterprètent le répertoire de Brel et Barbara sans tomber dans le piège de l'imitation. Le spectacle dont le duo signe la conception, la mise en scène et l’interprétation comprend aussi des scènes théâtralisées, ainsi que des archives sonores.

On ne fait pas de commentaires éditoriaux, mais il y a certaines chansons qui reprennent certains mots qui ne se disent plus. Donc il a fallu trouver une façon, tout en respectant l'œuvre de respecter le contexte actuel aussi , a indiqué Julie Daoust.

Si les deux artistes québécois indiquent avoir été attirés par leur humanité et leur sincérité , le côté sombre de Brel et de Barbara n’est pas pour autant mis de côté.

La misogynie de Brel est abordée avec humour par des archives de Juliette Greco. C’est comme si ça humanise l’homme sans enlever ce côté-là qui existait chez lui. Une citation de :Julie Daoust

Le spectacle Brel & Barbara, héros fragiles est présenté à Montréal, au Théâtre du Rideau vert, de jeudi à samedi.