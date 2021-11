À partir de lundi, tous les Albertains âgés de 70 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour obtenir une troisième de vaccin contre la COVID-19, à condition qu’ils aient reçu leur deuxième dose il y a au moins six mois.

Jason Kenney en a fait l'annonce, mercredi, au cours d’une conférence de presse.

Cette troisième dose sera également accessible aux membres des Premières Nations, métis et Inuit âgés de 18 ans et plus, car les données montrent qu’ils sont plus à risque de souffrir de graves conséquences, a justifié le premier ministre.

Les personnes qui ont reçu deux doses du vaccin d'AstraZenaca ou une dose de celui de Johnson & Johnson auront aussi accès à cette dose supplémentaire.

Enfin, les professionnels de la santé de première ligne pour lesquels il s’est passé moins de huit semaines entre leurs deux premières doses y auront également droit.

Jason Kenney a précisé que ces décisions suivent les recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation.

Il a ajouté que le lien entre la baisse du nombre de cas de COVID-19 et l’augmentation du taux de vaccination dans la province ne fait aucun doute.

La situation au 3 novembre

Actuellement, il y a 6693 cas actifs en Alberta. Au cours des dernières 24 heures, 487 nouveaux cas ont été répertoriés.

Dans le même temps, 14 nouveaux décès ont été enregistrés.

Au total, 697 personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19, dont 155 à l'hôpital.

Aux soins intensifs, 85 % des personnes admises en lien avec la COVID ne sont pas complètement vaccinés, a souligné le premier ministre.

Plus de détails à venir