Les frontières des traités mises en valeur sur les routes de la Saskatchewan

La province, qui en a fait l’annonce mardi, a travaillé en partenariat avec le Bureau de la commissaire aux traités, Mary Culbertson, un organisme autochtone, et indique que la première affiche sera installée au plus tard ce printemps.

Le ministre responsable des Premières Nations, des Métis et du Nord, Don McMorris, reconnaît la valeur des conseils fournis par Mary Culbertson et son équipe.

Nous sommes fiers d’appuyer et d’investir dans cette initiative qui pourra nous permettre de connaître notre histoire collective, de célébrer l’importance de nos relations avec les traités et de travailler vers la réconciliation , affirme le ministre dans un communiqué de presse.

Les territoires de quatre traités se trouvent en Saskatchewan, mais le projet montrera les frontières des deux plus grands territoires, soit ceux des traités 4 et 6.

Le Bureau de la commissaire aux traités supervisera la conception finale des panneaux, qui respecteront les normes provinciales.

Ce sera la première fois qu’une province marque officiellement les frontières des traités par une signalisation le long de ses routes.

C’est le début d’une reconnaissance publique très attendue des traités territoriaux en Saskatchewan , affirme Mary Culbertson.

Il a fallu beaucoup de temps et de discussions au sujet de cette histoire , ainsi que la volonté des gardiens du savoir autochtone qui désiraient ces panneaux, pour voir ce projet aboutir, dit la commissaire.

Le gouvernement de la Saskatchewan et le Bureau de la commissaire aux traités détermineront ensemble la composition et la situation géographique des panneaux, et s’assureront que les protocoles appropriés seront respectés et que des cérémonies seront organisées avant leur installation.