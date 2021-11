Grève du SCFP : le retour en classe urge, disent les conseils d’éducation

À lire aussi : Blaine Higgs souhaite rencontrer le SCFP jeudi

La lettre se veut un front commun entre les conseils d’éducation du District scolaire francophone Sud, Nord-Ouest et Nord-Est.

On ne fait pas cela normalement , précise le président du conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud, Michel Côté.

Les conseils d’éducation éprouvent de nombreuses réserves quant à l’utilisation du mode d’apprentissage virtuel qui risque de venir, une nouvelle fois, provoquer un retard supplémentaire dans les apprentissages de nos élèves , est-il écrit dans la lettre conjointe.

Nous notre motivation, c’est qu’on puisse offrir une éducation de qualité à nos enfants et ce qui est entrain de se passer présentement c’est un obstacle majeur à cela. Une citation de :Michel Côté, président du conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud

Je souhaite que le lock-out arrête , ajoute la présidente du Conseil d’éducation du district francophone Nord-Ouest, Francine Cyr.

Absentéisme aux cours en ligne

Depuis le déclenchement de la grève, le district francophone Nord-Ouest enregistre un taux d’absentéisme des élèves d’environ 30 %.

Il est de plus de 50 % pour le district francophone Nord-Est. Les chiffres du district francophone Sud n’ont pour leur part pas été communiqués.

Ce n’est pas tous les élèves qui se connectent à l’école, chaque jour. Ça varie selon les niveaux et les régions. Le secondaire semble être plus connecté que le primaire. C’est une tendance et on fait ce qu’on peut avec la situation dans laquelle on est , confirme Michel Côté.

Pour les plus jeunes du niveau primaire, il est impossible de les faire s’asseoir pendant quatre ou cinq heures devant un écran , avance la présidente du Conseil d’éducation du District scolaire francophone Nord-Est, Ghislaine Foulem.

La présidente du Conseil d’éducation du District scolaire francophone Nord-Est, Ghislaine Foulem, le 3 novembre 2021. Photo : Radio-Canada

Michel Côté ajoute que plusieurs parents, pour de multiples raisons, choisissent également de ne pas brancher leurs enfants à leurs classes en ligne.

On a des messages clairs que les parents ne sont pas capables d’assumer la responsabilité, justement, de l’éducation de leurs enfants, car ils ne sont plus en confinement, les parents, ils sont au travail , précise Ghislaine Foulem.

Une grève au détriment des jeunes

En plus de provoquer un retard supplémentaire dans les apprentissages des élèves, les trois présidents des conseils disent, dans leur lettre, qu'ils s’inquiètent pour la santé mentale des jeunes face à cette situation.

Nos jeunes commençaient seulement à connaître une certaine stabilité dans les écoles , explique Ghislaine Foulem.

Ces élèves-là ont été à la maison pendant si longtemps [...] Ça fait plus de 18 mois qu’on est dans cette crise-là et là c’est la cerise sur le sundae avec ce qui est en train de se passer , affirme Michel Côté.

Pour moi, l’élève doit être au cœur des décisions et je crois que l’élève est un peu loin des décisions maintenant. Ça me dérange beaucoup , ajoute Francine Cyr.

La présidente du Conseil d’éducation du district francophone Nord-Ouest, Francine Cyr, le 3 novembre 2021. Photo : Radio-Canada

Ça nous donne le sentiment qu’il prend nos élèves comme otages. Le ministre de l’Éducation se distance des négociations que le premier ministre peut avoir, et par la suite annonce un lock-out. Ça nous laisse un peu perplexes sur la façon dont tout cela a été orchestré , dit Michel Côté.

Les enfants sont très alertes de ce qui se passe et ça a une grande influence sur leur santé mentale. Une citation de :Ghislaine Foulem, présidente du Conseil d’éducation du District scolaire francophone Nord-Est

Ghislaine Foulem rappelle que les jeunes désirent simplement pouvoir socialiser avec leurs pairs au sein de leur école.

Les parents ne souhaitent pas l’école à la maison

Tout comme les conseils d’éducation francophones de la province, l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick souhaite voir le gouvernement provincial retourner à la table de négociations.

Selon un sondage effectué auprès de 4600 parents néo-brunswickois lundi et mardi, 87 % des répondants indiquent ne pas être en accord avec l’enseignement en mode virtuel en temps de grève.

C’est très compliqué pour les parents d’assurer l’éducation virtuelle de leurs enfants. Cela occasionne de gros défis et de la pression sur leurs épaules , affirme la directrice générale de l’ AFPNBAssociation francophone des parents du Nouveau-Brunswick , Chantal Varin.

La directrice générale de l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick, Chantal Varin. Photo : Radio-Canada

Ghislaine Foulem souligne également que les parents n’ont pas toutes les compétences et les expertises requises pour prendre le flambeau de l’éducation à la maison, une fois de plus.

Le sondage indique que plusieurs parents croient que les enfants sont les grands perdants de cette situation de crise, et qu’il est déplorable que le gouvernement se serve de l’école à distance pour éviter de négocier avec le SCFPSyndicat canadien de la fonction publique .

Michel Côté indique que les parents étaient conciliants lorsque l’école à la maison était forcée par la pandémie : il s’organisait pour travailler de pair avec la santé publique. Mais là, on vient d’en ajouter une couche. Ce n’est pas nécessaire ce qui se passe présentement , dit-il.

Pénurie et répercussions sur les enseignants

En plus d'avoir un impact sur les élèves et les parents, la crise fragilise le système scolaire. Le fardeau de la grève ne vient pas simplifier la rétention et le recrutement des employés, selon les présidents des conseils d'éducation.

Les enseignants sont fatigués. C’est très difficile pour eux aussi , souligne Michel Côté. De pouvoir réorganiser sa salle de classe dans sa cuisine avec ses enfants autour, avec son chien et tout, ce n’est vraiment pas l’idéal.

Selon Michel Côté, la situation brise le lien de confiance entre l’employé et l’employeur. Ça peut donner envie aux employés d’aller chercher ailleurs et de changer de profession , avance-t-il.

La durée de cette situation pourrait avoir comme effet la détérioration des relations entre les employés et les employeurs, et ce, au détriment encore une fois de nos élèves , ajoutent les conseils d’éducation.

On en a tellement besoin de ces employés-là. Il faut absolument qu’il y ait une résolution à ce conflit-là immédiatement , clame Michel Côté.

Le président du conseil d’éducation du District scolaire francophone Sud, Michel Côté, le 3 novembre 2021. . Photo : Radio-Canada

Ghislaine Foulem croit qu’un retour forcé au travail, une des options qui pourrait éventuellement être imposée par le gouvernement provincial, pourrait aussi avoir des conséquences néfastes.

Il faut arrêter de tergiverser et il faut s’assurer que ces employés-là puissent retourner au travail dans des conditions qui vont permettre un climat favorable dans tout le système , dit-elle. On est des humains. Quand on n’a pas le cœur au travail et qu’on y va à reculons, ça a des répercussions. Ça se sent dans tout le système et au bout de la ligne ce sont toujours nos enfants qui finissent par ne pas écoper.

Une lettre des trois conseils d’éducation francophone a également été envoyée au Syndicat canadien de la fonction publique, mercredi, insistant sur l’importance de la cohésion sociale en ces temps incertains et demandant également au SCFPSyndicat canadien de la fonction publique de trouver avec le premier ministre un terrain d’entente.

Avec les informations de Sarah Déry