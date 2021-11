Québec recule sur la vaccination obligatoire en santé, l’Outaouais soulagé

En théorie, le personnel du réseau de santé avait jusqu’au 15 novembre pour se faire vacciner contre la COVID-19. Mais Québec a finalement décidé de faire machine arrière.

La vaccination ne sera obligatoire que pour les nouveaux employés. Pour les autres, il faudra passer par le dépistage au moins trois fois par semaine. Et seuls ceux qui refuseront cette dernière option risqueront une suspension sans solde, a expliqué le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, dans un point de presse, mercredi.

Dans la région de l’Outaouais, la nouvelle est accueillie avec soulagement.

Il y a certains professionnels en soins qui sont allés se faire vacciner de peur d'être retirés sans solde. Avec l'annonce d'aujourd'hui, ça va diminuer la tension et c'est surtout, ça évite des bris de service , a réagi la présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais (SPSO), Karine D’Auteuil.

En septembre, Mme D’Auteuil avait partagé sa crainte que l’obligation de vaccination des travailleurs de la santé n’accentue la pénurie de main-d'œuvre dans les établissements de la région.

Une crainte d’autant plus importante que jusqu’ici, les efforts de Québec pour recruter davantage de personnel de santé, en versant des primes, n’ont pas encore eu l’effet escompté en Outaouais. Le 14 octobre, on indiquait que 14 nouveaux employés ont ainsi pu être recrutés, alors que le besoin d’infirmières dans la région est évalué à 350 personnes.

Karine D’Auteuil, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais (Archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Louiseize

Mme D’Auteuil précise que son syndicat continue d’encourager la vaccination de ses membres, mais elle loue les alternatives proposées.

De mettre le dépistage plus serré, [...] de faire une réorganisation du travail, de voir si on peut instaurer le télétravail pour avoir moins de contacts directs avec les collègues ou avec les patients, ce sont toutes des mesures supplémentaires qui ne s’enlignent pas vers la punition ou la dictature. C'est sûr que nous allons toujours promouvoir la vaccination, l'encourager, en faire la promotion par l'enseignement. Mais par contre, on ne peut pas aller avec la dictature et les bris de services qui étaient inévitables.

Le dépistage obligatoire pourrait cependant continuer d’indisposer certains travailleurs si on en croit les informations du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais. Mercredi, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais a confirmé à ICI Ottawa-Gatineau qu' environ cinq employés ont été retirés sans solde du travail puisqu'ils refusent le dépistage systématique .

Mme D’Auteuil a indiqué ne pas être au courant de cette situation.

L’opposition critique la manière

Le député libéral de Pontiac, André Fortin, se dit prêt à croire le ministre de la Santé qui a expliqué sa décision par les risques que la vaccination obligatoire aurait pu faire peser sur la capacité du réseau à offrir les soins et les services à la population. Il déplore toutefois la manière de faire.

On sait l'impact que ça [aurait pu avoir] et c'est pour ça qu'on a choisi de croire le ministre, aujourd'hui, quand il nous a dit que notre réseau ne pouvait pas perdre des milliers d'employés qui n'étaient pas vaccinés, de simplement faire sans leur expertise, sans leur travail… Cependant, si on est rendu dans cette situation aujourd'hui, c'est très clairement parce que le ministre n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour que les employés soient vaccinés , dit-il, regrettant la mise en place d’une obligation trop tardive.

André Fortin, député libéral de Pontiac Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Il appelle le gouvernement de François Legault à en faire plus pour remédier à la pénurie de personnel.

C'est une démonstration qu'il faut en faire tellement plus au niveau de la pénurie des travailleurs en santé, qu'il faut recruter des travailleurs en santé de façon prioritaire, qu'il faut se donner les outils pour retenir notre monde en Outaouais qu’on perd régulièrement pour le système de santé en Ontario. C'est là qu'on se rend compte à quel point notre système est précaire en ce moment, à quel point nos soins sont précaires. Alors, la priorité numéro un pour nous, c'est de recruter pour qu'on ne fasse pas face à des situations comme celle-là encore longtemps.

Les primes, sujet de discorde

Si elle se dit soulagée, Mme D’Auteuil dénonce la décision, également annoncée mercredi par le ministre Dubé, de ne pas accorder les différentes primes octroyées dans le cadre de la pandémie aux travailleurs non vaccinés.

Ces derniers ne pourront pas non plus obtenir la prime incitative, annoncée en septembre dernier dans le cadre de la mise en place de mesures exceptionnelles d’attraction et de rétention et dont l’accueil avait été mitigé en Outaouais.

Ces montants-là n'ont pas été instaurés pour récompenser ceux qui se sont fait vacciner. C'est pour ceux qui sont au combat pendant la pandémie. Et donc, même si une professionnelle en soins n'est pas adéquatement vaccinée, elle est au combat, elle est au front et elle subit toute la surcharge de travail amplifiée par la COVID. Donc, d'aller avec la punition, je trouve ça aberrant et un gros manque de respect envers les professionnelles en soins.

