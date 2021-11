Chirurgies au privé : Québec veut freiner l’octroi de nouveaux permis

On a eu le bénéfice de travailler avec des cliniques privées , rappelait encore en juin le ministre de la Santé, Christian Dubé, lors du lancement d’une stratégie pour le rehaussement des activités chirurgicales.

Elles font absolument partie des solutions , disait sa sous-ministre adjointe Lucie Opatrny.

Depuis le début de la pandémie, de nombreux permis ont été octroyés afin de réduire les retards accumulés dans les hôpitaux.

Toutefois, selon les informations obtenues par Radio-Canada, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) entend désormais mettre un frein au développement de nouveaux centres médicaux spécialisés (CMS).

Sans parler de moratoire, une porte-parole du ministère précise que les demandes de permis continueront d’être analysées afin de respecter le critère de respect de l’intérêt public [et que] le MSSS est d’avis qu’il est de l’intérêt public de viser à utiliser au maximum ses ressources, notamment ses blocs opératoires .

Selon une source proche du dossier, ils essaient de limiter le nombre de CMS sans imposer de moratoire pour essayer de diminuer le nombre d’infirmières qui partent .

Des centaines d'infirmières ont en effet quitté le réseau public depuis un an et demi au profit d’agences et de cliniques privées.

Une exception pour Saint-Jérôme

Tous les projets ne sont cependant pas sur la glace. Parmi ceux qui iront de l'avant, un promoteur d’une nouvelle clinique privée se propose de construire, à proximité de l’Hôpital de Saint-Jérôme, des installations pour faire chaque année plus de 4000 chirurgies d’un jour, 6000 endoscopies ainsi que 3000 examens en urologie.

Le CISSS des Laurentides souhaite signer une entente de cinq ans avec la clinique en attendant la fin des travaux d’agrandissement de cet hôpital, prévue en 2028.

La PDG du CISSS, Rosemonde Landry, affirme, dans un courriel aux fonctionnaires de la Ville de Saint-Jérôme visant à accélérer l’octroi d’un permis de construction pour cette clinique, avoir obtenu du MSSS qu’il fasse une exception dans ce dossier.

Cette entente, exclue par le ministère de la Santé et des Services sociaux du moratoire présentement en vigueur [...], doit débuter au plus tard à l’automne 2022 , écrit Mme Landry.

Pour que le promoteur puisse livrer les infrastructures dans les délais requis afin d’aider la population de Saint-Jérôme, la construction doit commencer en décembre 2021 , précise-t-elle au directeur du Service de l'urbanisme et du développement durable ainsi qu’au directeur général par intérim de la Ville de Saint-Jérôme.

Merci de tenter l’impossible afin d’accélérer les délais d’approbation de ce projet , ajoute-t-elle.

Un plan de relance retardé

Au mois de juin, l’équipe du ministre Dubé s’attendait à ce que le réseau de la santé retrouve une cadence de 100 % avec 35 000 chirurgies par mois d'ici octobre 2021 , puis à 40 000 les mois suivants.

Or, selon les données du ministère, le taux d’activité chirurgicale oscille autour de 85 % depuis le mois de juin, incluant la part du privé. Les retards s’accumulent.