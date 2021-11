Priorité Jeunesse lance une campagne sur l’importance de la conciliation travail-études

Avec un très grand nombre d'emplois disponibles sur le marché, la coordonnatrice de Priorité Jeunesse, Dominique Morin, affirme qu'il importe de sensibiliser à la fois les employeurs, les parents et les étudiants sur l'importance d’obtenir un diplôme d’études.

C’est bien un emploi, c’est stimulant pour un jeune. Il apprend le sens des responsabilités et tout, mais on a constaté aussi que les étudiants travaillent de plus en plus jeunes. Quand on sait comment la diplomation peut avoir une influence sur l’intégration dans le marché du travail plus tard, dans des conditions moins précaires que si un jeune n’a pas une formation qualifiante, on s’est dit qu'il faut vraiment allumer des lumières , dit-elle.

C’est ainsi qu’a été créé le site web Ici, je concilie  (Nouvelle fenêtre) , à l’intérieur duquel sont présentés des jeunes qui réussissent leur conciliation études-travail.

D’autres actions s’ajouteront à la stratégie globale dans les prochains mois (archives). Photo : iStock

En plus de la contribution des intervenants du milieu scolaire, Dominique Morin soutient que les employeurs doivent aussi faire leur part en limitant le nombre d'heures de travail qu'ils offrent à leurs jeunes employés.

Au niveau des entreprises, ce qu’on souhaite, c’est une sensibilité accrue, pour que les jeunes ne travaillent pas trop. Dans la littérature, on parle de 10 à 15 heures par semaine pour un jeune qui va à l’école en même temps. Une citation de :Dominique Morin

Selon la coordonnatrice de Priorité Jeunesse, le nombre optimal d'heures travaillées par semaine varie en fonction des individus.