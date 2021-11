La course à la mairie vue depuis les quartiers de Gatineau

Les priorités des résidents varient d’un district à l’autre à Gatineau. Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Radio-Canada est donc allé à la rencontre de six citoyens engagés dans leur communauté et vous propose un portrait de leur quartier respectif, à travers leurs regards et leurs expériences.

Pointe-Gatineau: un quartier à verdir

Au-delà du boulevard Gréber et de son Costco, Gabrielle Beaudoin, présidente de l’Association citoyenne de Pointe-Gatineau, a la conviction que son quartier à le potentiel d'offrir davantage. Plus d’espaces verts, notamment, comme ceux de la rue Jacques-Cartier longeant la rivière des Outaouais, qui a récemment fait l’objet d’une revitalisation.

Gabrielle Beaudoin, présidente de l’Association citoyenne de Pointe-Gatineau Photo : Radio-Canada / Marie-Lou St-Onge

On parle souvent de verdir davantage Pointe-Gatineau pour que, comme la rue Jacques-Cartier, d’autres grandes artères soient des artères où les gens auraient un plaisir à circuler autrement que pour traverser à l’heure de pointe , dit-elle.

Gabrielle Beaudoin voudrait aussi faciliter les liens et la circulation dans le quartier qu’elle décrit comme étant diversifié et animé par des gens de toutes les générations et de toutes les classes.

Je pense que les gens ne réalisent généralement pas comment ça peut être un milieu de vie riche et stimulant , estime la présidente de l’association citoyenne du quartier.

Île de Hull: l’importance des services de proximité

M. Royer a été charmé par l’urbanité de l'île de Hull. C’est pourquoi il a choisi de se retrousser les manches. Si selon lui le quartier a été un temps mal aimé , notamment lors de la démolition dans les années 1970 d’une partie de son noyau pour faire place à des édifices gouvernementaux, il est aujourd’hui en plein changement.

Claude Royer, responsable du comité d’urbanisme de l’Association des résidents de l’île de Hull Photo : Radio-Canada / Marie-Lou St-Onge

Plusieurs édifices ont récemment été construits au cœur du quartier et un des défis, selon M. Royer, est de ne pas juste créer des portes, mais évidemment d’avoir des résidents actifs dans la communauté qui participent à l’amélioration de la qualité de vie, dit-il.

Et cela passe par l’amélioration des services de proximité dans le quartier, estime Claude Royer. Depuis longtemps, une épicerie est réclamée dans le secteur qui est considéré comme un désert alimentaire. Des démarches en ce sens vont d’ailleurs bon train.

Le coût élevé des loyers commerciaux est également un enjeu, selon M. Royer qui souhaiterait voir plus de petits commerçants faire leur nid sur l'île de Hull.

Quartier Connaught: un développement commercial attendu

Le quartier Connaught dans le secteur Aylmer a fait parler de lui ces dernières années pour son projet d’écoquartier ou quartier écoresponsable. Animé par de nombreuses jeunes familles, le secteur manque toutefois de commerces, selon Simon St-Pierre, le président de l’association du quartier.

Simon St-Pierre, président de l’Association du quartier Connaught Photo : Radio-Canada / Marie-Lou St-Onge

Il manque encore le secteur commercial. Je ne peux pas m'acheter une pinte de lait sans prendre mon auto. En tout cas, pas l’hiver Une citation de :Simon St-Pierre, président de l’association du quartier Connaught

Lorsqu’on a habité un endroit où on peut faire plusieurs de nos courses à pied, on réalise à quel point c’est agréable comme style de vie et c’est ce que j'essaie de retrouver. Il n’y a pas beaucoup d'endroits à Gatineau où on peut faire ça , dit-il.

Les jeunes enfants du quartier deviendront adolescents, ajoute M. St-Pierre, qui reconnaît l’importance d'investir maintenant dans des infrastructures comme des parcs de rouli-roulant, par exemple.

Quartier Limbour: des espaces verts à préserver

Diane Paré habite le quartier Limbour, dans le secteur Gatineau, depuis le milieu des années 1980. Elle dit avoir été conquise par les nombreux boisés qui parsèment le secteur. C’est pour préserver les espaces verts du coin, notamment, qu’elle s’est engagée au sein l’Association pour l’environnement de Limbour, une des nombreuses associations communautaires de l’endroit.

Diane Paré, présidente de l’Association pour l’environnement de Limbour Photo : Radio-Canada / Marie-Lou St-Onge

Limbour, comme beaucoup de secteurs dans Gatineau, avait beaucoup de secteurs non développés. Donc on voyait tous ces boisés qui étaient, entre guillemets, des sites très choyés par les promoteurs, mais très choyés aussi par des gens qui veulent avoir du boisé dans leur quartier , indique Mme Paré.

Diane Paré décrit son quartier comme étant un endroit bon pour les familles , un autre élément qu’elle souhaite converser et entretenir.

Les gens ont à coeur les milieux qu'il y a autour d’ici. Les enfants marchent pour aller à l’école. Les gens utilisent beaucoup le vélo. C’est vraiment, je dirais, des gens de plein air , résume-t-elle.

Aylmer: la sécurité des piétons

Depuis un demi-siècle, l’Association des résidents du Vieux-Aylmer travaille pour les familles du quartier. Aujourd'hui, l'organisation en représentent une centaine.

Bianca Baldo, vice-présidente de l’Association des résidents du Vieux-Aylmer Photo : Radio-Canada / Marie-Lou St-Onge

C’est pas beaucoup, mais ce que ça nous a permis de faire, c’est de se connaître, dit-elle. On fête ensemble, nous avons des rassemblements de Noël. Mais on a aussi de grandes réunions l’été. Les enfants jouent. Il y a comme un esprit familial .

Le but de son regroupement est le bien-être et la santé du quartier, et ça passe par la sécurité des piétons et cyclistes sur la route, estime Bianca Baldo qui milite pour un nouveau passage piéton dans le secteur.

Bianca Baldo raconte avoir frôlé la catastrophe en marchant avec ses trois jeunes enfants sur la rue principale, quand un véhicule a refusé de céder le passage. En partageant son histoire, elle a vite réalisé qu’elle n’était pas la seule préoccupée par cet enjeu dans son quartier.

Le Plateau: le développement urbain rapide

Dans le quartier le Plateau, dans l’ouest de la ville, le développement urbain est l’un des enjeux qui retiennent l'attention.

Daniel Rosset s’est intéressé à cette croissance et s’est engagé à titre de président de l’Association des résidents du Plateau.

J’ai remarqué que le quartier évoluait à une vitesse folle et je me posais des questions; pourquoi est-ce qu’il évoluait comme ça , explique-t-il.

On est rendu une petite ville dans la grande ville. Il y a à peu près 25 000 à 26 000 personnes qui vivent sur le Plateau. C’est plus que Buckingham et Masson-Angers mis ensemble. Une citation de :Daniel Rosset, président de l’Association des résidents du Plateau

Bâtir, oui, mais créer des milieux de vie et protéger les espaces verts aussi, c’est ce que souhaite Daniel Rosset et l’association qu’il pilote.

On essaie d'amener des projets de collaboration qui permettent à ce développement-là et aux infrastructures, qui sont nécessaires avec ce développement, de s’implanter graduellement dans le quartier , indique Daniel Rosset.

Avec les informations de Marie-Lou St-Onge