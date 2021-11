Bruno Marchand rêve d’un quartier complet autour du Colisée de Québec

Le chef Bruno Marchand juge que l’endroit est idéal pour un ensemble résidentiel de densité moyenne.

Il y a des espaces dans la ville qui peuvent être densifiée, ça en est un exemple […] pour éviter de densifier de façon sauvage à des endroits où on installe un 4 étages à côté d'une maison unifamiliale.

QFFQuébec forte et fière vise la construction de 800 unités d’habitation, dont environ 20 % de logements abordables et 20 % de logements. Bruno Marchand rejette au passage le projet de l’administration sortante, qui consiste à transformer le Colisée en centre de sports émergents comme l’escalade ou la planche à roulettes.

Il souhaite plutôt que l’espace réponde directement aux besoins de la population et non seulement à un groupe d’élite et met sur la table un projet de place publique qui serait surplombée par les arches de béton de l’ancien Colisée.

Selon les dernières estimations de la Ville de Québec, la démolition du Colisée coûterait environ 17 millions de dollars. Québec forte et fière avance qu’une place publique multifonctionnelle pourrait être aménagée pour 3 millions de plus.

Projet embryonnaire

Le chef admet qu’il s’agit d’une vision embryonnaire qui reste à peaufiner. Il n’est pas certain que les arches du Colisée puissent être conservées. Québec forte et fière ne sait pas non plus s’il faudra procéder à la décontamination des sols où se trouvent les stationnements pour répondre aux exigences lorsque viendra le temps d’y ériger des bâtiments résidentiels.

Pour la place publique, Québec forte et fière avance des projets de patinoire, de parc canin, d’espace vert, d’une scène pour des prestations culturelles et de jardin communautaire.