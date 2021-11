Les Olympiques de Gatineau rendent hommage à des Grands flos

Le coup de patin est moins fluide et la vitesse de pointe moins élevée, mais le plaisir de jouer au hockey est toujours bien présent chez les joueurs des Grands flos de Gatineau. Tous les membres de cette ligue ont plus de 75 ans. Ils sont plus d’une vingtaine à se rassembler, deux fois par semaine, pour pratiquer leur sport favori.

Tous les boys sont fiers de jouer encore. Mais, comme je dis souvent, on remercie le grand boss en haut de pouvoir encore jouer , dit fièrement Jacques Pariseau en montrant le ciel avec ses bras entre deux périodes.

Si on peut jouer, c’est parce qu’on a toujours bougé dans nos vies. Surtout, on a presque pas fumé et pas pris de drogue , rigole l’octogénaire à l'homonyme bien connu.

Les Olympiques de Gatineau vont rendre hommage aux membres de la Ligue vendredi lors du match contre le Drakkar de Baie-Comeau. L’équipe veut souligner la passion des ces joueurs du troisième âge.

Jacques Pariseau (au centre) en compagnie de deux coéquipiers pendant un match au Centre Slush Puppie de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

L’organisation va leur offrir des gilets aux couleurs de la formation, mais avec le nom de leur Ligue inscrit bien en évidence. Ces joueurs spéciaux auront aussi la chance de jouer un mini match entre deux périodes.

Je suis un peu stressé! Ça va être un beau feeling pour moi de patiner dans ce beau Centre Slush Puppie. C’est une des rares places où je n’ai pas encore patiné. J’ai joué partout, j’ai fait plein de tournois, ça m'a donné l’occasion de voyager , raconte Gilles Joanisse, qui aura bientôt 85 ans.

Quand j’étais jeune, à 12-13 ans, je voulais jouer pour le Canadien. Dans ce temps-là on allait à la messe et je priais pour jouer… mais ça n'a rien donné! Une citation de :Gilles Joanisse, 84 ans et 11 mois

Jean-Paul Bergeron (à gauche) porte le chandail que les Grands flos vont porter lors du match des Olympiques au Centre Slush Puppie. Il pose en compagnie Jaelle Brisson et Michel Desgagné. Photo : Gracieuseté de Jean-Paul Bergeron

Tous les joueurs vont se rendre ensemble au match de hockey junior, en autobus, où des membres de leurs familles les rejoindront. C’est un des responsables du groupe, qui existe depuis une dizaine d'années, Jean-Paul Bergeron, qui a organisé le tout.

Il faut pas avoir honte de vieillir et de continuer à avoir du plaisir. On est fiers de jouer encore à nos âges , souligne M. Bergeron.

C’est vraiment tout un honneur que nous font les Olympiques! Mon arrière petite-fille va être là! Elle aura 3 ans en février , précise M. Pariseau, qui voulait absolument saluer Béatrice.

Une seule gardienne de moins de 75 ans

Parmi ce groupe de joyeux lurons, une seule personne à l'autorisation de tricher sur son âge. C’est une joueuse, Sylvie Laferrière. La gardienne âgée de 68 ans tire bien son épingle du jeu au milieu de ses coéquipiers septuagénaires et octogénaires.

Elle portera vendredi le numéro 37, celui d'Ève Gascon, qui a remporté un match préparatoire avec les Olympiques le 18 septembre. Les autres joueurs seront identifiés par un numéro qui correspond à leur âge.

On sent que les membres de la ligue éprouvent un malin plaisir à se rassembler chaque semaine pour entendre le bruit des lames de patin sur la glace et des bâtons qui s’entrechoquent.

Plus d'une vingtaine de joueurs âgés de 75 ans et plus s'affrontent deux fois chaque semaine au Centre Slush Puppie de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Ça été comme ça toute ma vie. J’ai joué à la balle, un peu de tout, je n'ai jamais arrêté. C’est le fun de faire de l’exercice. J’en ai toujours fait et j’ai toujours joggé aussi , précise M. Joanisse.

Ces joueurs ont besoin de leurs parties de hockey pour garder la forme, autant mentalement que physiquement.

L’été dernier, j’avais arrêté de faire tous mes sports. J’ai eu mal à l’aine! On est comme un vieux bazou. Si tu le plantes dans une cour et que tu ne le bouges pas, il rouille ! Nous c’est pareil, il faut bouger , souligne M. Pariseau d’humeur taquine lors de notre rencontre.

Ils ne s’imaginent plus être Maurice Richard ou Guy Lafleur. Mais les Grands flos pourront bientôt vivre leur passion chaque semaine en gris, noir et blanc, avec en tête, les exploits des Manix Landry, Tristan Luneau ou autres Antonin Verreault de Gatineau.