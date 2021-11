Vaccination obligatoire : un recul peu surprenant, mais décevant

Le Dr Poulin admet que le gouvernement n’avait « pas vraiment le choix » de revenir sur sa décision de suspendre le personnel non vacciné.

Avec la situation actuelle, les fermetures de lit, les délais, on ne pouvait pas se permettre de perdre une personne, imaginez quelques centaines , souligne-t-il.

Québec avait déjà repoussé la date butoir pour la vaccination obligatoire du 15 octobre au 15 novembre. Ce nouveau recul ne surprend donc pas le personnel de la santé, selon le Dr Poulin.

Dès qu’on a fait marche arrière en octobre, il y avait beaucoup de tristesse et de frustrations [...] On savait bien que ça allait probablement être la même chose en novembre, et les gens non vaccinés pensaient probablement la même chose.

C’est quand même réellement triste qu’on soit là, qu’on ait des gens qui travaillent avec une population à risque et qui décident de ne pas se faire vacciner quand même, qui pensent à eux et qui ne pensent pas aux autres. Une citation de :Dr Yannick Poulin, intensiviste au CIUSSS de l’Estrie - CHUS

Le Dr Poulin avoue toutefois être «découragé» par la situation, et ne plus savoir quoi dire ou faire pour convaincre ces gens-là.

Il faut savoir aussi que le personnel infirmier et les pharmaciens, les médecins, les inhalothérapeutes, les physiothérapeutes, les gens qui travaillent en santé, avant d’avoir leur contrat en centre hospitalier, devaient remettre un carnet vaccinal complet au départ, ajoute-t-il. En quoi le vaccin contre la COVID devrait être différent? C’est ça qui est agaçant, c’est ça qui est incompréhensible.

Une personne non vaccinée se fera arrêter aux portes de l'hôpital, parce qu'elle n'a pas le droit d'aller voir une personne malade qui lui ait chère. Mais la personne va dire que la personne qui s'en occupe n'est pas vaccinée! Ça ne fait pas de sens. Une citation de :Dr Yannick Poulin, intensiviste au CIUSSS de l'Estrie - CHUS

Le Dr Yannick Poulin est intensiviste au CIUSSS de l'Estrie-CHUS. Photo : Radio-Canada

Les soins intensifs sous contrôle

Selon le Dr Poulin, la situation dans les unités de soins intensifs des hôpitaux estriens est maintenant maîtrisée.

La situation qui est critique en ce moment à l’hôpital, c’est le manque de personnel, les lits fermés et les délais soit pour les patients à l’urgence qui attendent un lit, soit pour les patients aux soins intensifs qui attendent d’être transférés à l’étage , conclut-il.

L'annonce de Christian Dubé touche seulement le personnel qui travaille déjà dans le réseau de la santé. La vaccination contre la COVID-19 sera donc obligatoire pour les nouveaux employés.

Selon le ministre de la Santé, 97 % des travailleurs de la santé qui travaillent actuellement au Québec sont vaccinés contre la COVID-19.