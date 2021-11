Decathlon ouvre son dixième magasin au Canada, à Calgary

Magasiner au nouveau Decathlon de Calgary, n’a rien à voir avec le magasinage traditionnel. Il faut scanner l’étiquette du produit avec un téléphone, sélectionner sa grandeur, confirmer sa commande et la réclamer dans les minutes qui suivent au comptoir donnant accès à l’entrepôt mécanisé.

C'est plutôt cool ce que nous avons derrière nous, c'est une grande grille de bacs qui sont collés les uns sur les autres et qui stockent des produits , explique Cody Caissie, ingénieur d'application sur le terrain chez Bastian Solutions. « Des robots se déplaceront au-dessus de la grille et apporteront les produits du magasin à un opérateur. »

Résultat? Beaucoup moins de produits sur le plancher.

Selon Richard Tremblay, directeur régional pour l'ouest du Canada, cette nouvelle formule a deux objectifs.

Dans un premier temps, la présentation sous forme de salle d'exposition, en plus de mettre les produits plus en valeur, permettra aux collaborateurs de supprimer les tâches liées aux produits, comme les inventaires et la présentation, et ainsi, passer plus de temps pour accompagner les clients.

Dans un deuxième temps, Richard Tremblay affirme que le nouveau concept permettra aussi de renforcer la valeur du déplacement d’un client en magasin. En limitant son temps à l’acquisition du produit et rendant cette acquisition très technologique, Decathlon permet en même temps au client de vivre une expérience différente en magasin.

Jaylone Lee, directrice marketing et communication pour Decathlon Canada, explique qu’il s’agit d’un concept développé en collaboration avec des Calgariens.

Selon elle, des études effectuées depuis 10 ans montrent que les clients « cherchent des expériences où rapidement ils peuvent magasiner comment ils veulent et trouver leur produit. »

Bon pour le consommateur

Selon Benoît Duguay, professeur titulaire à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), l’aspect expérientiel du concept du Decathlon de Calgary est très positif .

C’est définitivement plus de choix, c’est un nouveau concept et [...] ils vont pratiquer des prix réduit. Ces trois éléments-là sont positifs. Plus il y a de concurrence dans un marché, mieux c’est pour le consommateur [...] c’est excellent, parce que ça joue sur l’offre de produit, les prix, le service en magasin, un tas de choses , dit-il.

Le premier Decathlon dans l’Ouest

L’entreprise d’origine française a voulu atteindre la population de l’Ouest canadien, non seulement pour s’étendre dans l’ensemble du territoire, mais puisqu'il s’agit d’un environnement très propice à la pratique du sport et du plein air, notamment grâce à la présence des Rocheuses.

En plus de desservir la clientèle locale, l’entrepôt de Calgary remplira les commandes électroniques pour tout l’ouest du Canada.

Selon Richard Tremblay, une des missions principales de l’entreprise est de rendre le sport accessible.

Ce qu’on a aussi constaté, c’est que dans l’Ouest, le sport n’est pas forcément aujourd’hui très accessible, notamment en ce qui concerne le prix , dit-il. Grâce à son modèle complètement intégré, Decathlon permet d’offrir du matériel de sport à bas prix permettant ainsi d’être plus accessible pour les résidents des provinces de l’Ouest, explique-t-il.

Selon Benoît Duguay, avec le taux d’inflation et le coût de la vie qui augmentent, « permettre aux gens de s’initier à un sport à un coût moindre, c’est une excellente idée. »

Si on peut faire économiser les gens, ils vont avoir un avantage sur les autres magasins de sport à Calgary. Une citation de :Benoît Duguay, professeur titulaire, École des sciences de la gestion, UQAM

Il ajoute que la concurrence pourrait réagir. Si [Decathlon] pratiquent des prix plus bas, l’industrie elle-même va être obligée de pratiquer des prix plus bas , dit-il.

L'emplacement : un des facteurs les plus importants

Le nouveau magasin de détail se trouve dans le Southcentre Mall à quelques minutes du centre-ville de Calgary.

D’après Benoît Duguay, « l'emplacement dans le commerce de détail est un des facteurs les plus importants [...] Donc être dans un centre commercial connu joue à leur avantage. »

Toutefois, Decathlon qui a fait son entrée au Canada près de Montréal, à Brossard, n’est pas encore connu des Albertains. Selon Richard Tremblay, Decathlon réussira à percer le marché de l’Ouest d’ici quelques années grâce à son concept original et technologique.