Près de 40 % du pipeline Trans Mountain est construit

Plus de 37 % des travaux de construction du pipeline Trans Mountain sont faits, selon la société d'État, qui soutient que le projet financé par les contribuables canadiens sera achevé à la fin de l’année 2022.

Selon la société d’État Trans Mountain, 25 % des tuyaux du pipeline de 1150 km sont déjà enfouis.

Par ailleurs, Trans Mountain indique que plus de 16 000 travailleurs ont été embauchés pour réaliser ce projet. Ils viennent majoritairement d’Alberta et de Colombie-Britannique. Plus de 11 % sont issus de communautés autochtones.

Trans Mountain estime que le projet sera terminé avant la fin de 2022 et que le pipeline sera en service peu après. Les travaux ont débuté en 2017, mais ils ont été interrompus en 2018 à cause de la forte opposition au projet, et en 2020, pour des raisons de sécurité.

Les travaux en cours permettront de tripler la capacité de transport de l’oléoduc en acheminant environ 890 000 barils de pétrole par jour de bitume dilué.

Le coût du projet pour les contribuables est estimé pour l’instant à 12,6 milliards de dollars, contre un coût initial de 7,4 milliards.