Électrification du transport urbain : une annonce attendue dans la région

Pour ce faire, des appels d’offres seront lancés au cours des prochains mois. L’entreprise Novabus, qui a une usine à Saint-François-du-Lac, au Centre-du-Québec, espère être choisie.

Elle est d’ailleurs une des deux compagnies québécoises nommées par François Legault durant son allocution. Des discussions sont déjà en cours entre le gouvernement et l’entreprise.

On est prêt , lance d’emblée la vice-présidente aux Affaires juridiques et publiques de Novabus, Emmanuelle Toussaint.

On produit déjà plus de 1000 autobus par année pour le Canada et les États-Unis. Simplement au Canada, on a déjà plus de 60 % des parts de marchés, alors on est déjà habitué à produire un grand volume d’autobus.

Une citation de :Emmanuelle Toussaint, vice-présidente aux Affaires juridiques et publiques de Novabus