Le patron d’Air Canada dit ne pas avoir le temps d’apprendre le français

Si vous me posez des questions sur mon français, je vous répondrai que j’aimerais pouvoir le parler, mais que ma priorité en ce moment est de remettre Air Canada sur pied. Si vous regardez mon horaire, vous comprendrez. Une citation de :Michael Rousseau, PDG d'Air Canada

La réponse du patron du principal transporteur aérien du Canada, assujetti à la Loi sur les langues officielles, n’a pas manqué de faire réagir.

Le Québec, dont la seule langue commune et officielle est le français [une des deux langues dites officielles du Canada], paie plus de 20 % des subventions et des aides fédérales à Air Canada , écrit le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, sur son compte Twitter.

Le ministre de la Justice et leader parlementaire du gouvernement du Québec a aussi eu des propos durs à l’endroit du PDG d’Air Canada sur Twitter.

Le grand patron d’Air Canada exprime tout ce que nous avons rejeté il y a des décennies : le mépris pour notre langue et notre culture chez nous au Québec. Ces propos sont indignes des fonctions qu’il occupe. Une citation de :Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice du Québec

Je trouve ces propos épouvantables et irrespectueux , a également réagi la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade. Air Canada a franchement la manie de ne pas comprendre l’impact de ses décisions.

Dans un communiqué, la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada se dit sidérée par les propos de M. Rousseau.

Il doit s’excuser pour son attitude insensible et son manque de respect envers les francophones. Une citation de :Liane Roy, présidente de la FCFA

Si le commissaire aux langues officielles disposait du pouvoir de délivrer des ordonnances et d’imposer des sanctions […] ça serait peut-être pris au sérieux , ajoute Mme Roy.

Michael Rousseau est à la tête du plus grand transporteur aérien du Canada depuis février dernier.

Le poste lui a été confié même s'il ne parle pas français alors qu'il vit à Montréal depuis 14 ans.