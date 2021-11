Mairie de Saguenay : des visions convergentes sur l’environnement, avec des différences

Notre journaliste Gilles Munger a rencontré les candidats à la mairie de Saguenay pour discuter de leurs positions sur différents sujets. Voici leurs réponses en vrac. Comme Josée Néron n'était pas disponible en raison d'une extinction de voix, c'est la candidate de l'Équipe du renouveau démocratique (ERD) dans le district #8, Julie Morin, qui l'a remplacée.

Et puis, le bioparc?

Le méthane qui s'échappe des tuyaux de l'ancien site d'enfouissement sanitaire de Laterrière représente 70 % des gaz à effet de serre émis par la Ville de Saguenay. Alors que l'usine d'Agriméthane aurait permis d'exploiter ce gaz, l'échec du projet de bioparc remet le compteur à zéro.

À l'année Un, mettre les millions nécessaires pour rallumer les torchères rapidement. En allumant, on est capable de diminuer de 96 % l'émission de ce site.

- Julie Dufour

Il y a des choses à évaluer. Est-ce qu'on va rallumer les torchères? Nous, notre souhait, c'était de valoriser le méthane qui sortait de ce site-là.

- Julie Morin

Utiliser ce gaz-là pour être en mesure, potentiellement, je dis bien, de faire pousser des légumes, des serres.

- Serge Simard

Y en a-t-il assez? Est-ce que ce sera payant? Il faut faire quoi? Ça, il va falloir se refaire une tête sans Agriméthane.

- Catherine Morissette

Moins de place à l'auto

Signe des temps, tous les candidats conviennent de la nécessité de remplacer graduellement la flotte de la Ville par des véhicules électriques. Ils proposent tous d'ajouter des bornes électriques et de faciliter l'arrivée éventuelle de l'autopartage, mais un seul candidat suggère de rendre l'utilisation de l'automobile moins attrayante.

Réduction du nombre de stationnements, parcomètres dans les stationnements publics... Ça prend des éléments qui vont inciter les gens à dire : "Moi, finalement, je vais prendre l'autobus pour aller travailler aujourd'hui" .

- Claude Côté

Unissons Saguenay indique que Trois-Rivières récolte 1,7 million de dollars avec ses parcomètres. Ici, cet argent pourrait verdir les centres-villes et augmenter le budget de la Société de transport du Saguenay (STS).

Que faire avec la STS?

Pendant que Julie Dufour veut réduire le budget de la STSSociété de transport du Saguenay pour adopter un véritable plan de mobilité durable, d'autres candidats veulent maintenir son financement.

Les autobus vides, c'est terminé. Pour les sous qu'on y met, on va répondre aux vrais besoins de notre population.

- Julie Dufour

Les autobus, on se tourne déjà vers les autobus électriques, d'avoir plus qu'une personne dans une voiture, que ce soit un taxibus, une application de covoiturage.

- Claude Côté

On ne veut pas enlever des circuits, on veut les rendre plus efficaces. Avoir des autobus qui sont vides le jour, ça nous permet de penser qu'on pourrait réduire la taille pour certains circuits.

- Julie Morin

Réduire le format et également des autobus électriques pour éviter que l'on paie énormément de fuel et les économies qu'on fait, on pourrait le rajouter en service.

- Serge Simard

Trouver une alternative où ça va arrêter d'être un gouffre sans fond puis ça va inciter les gens à le prendre.

- Catherine Morissette

Des alternatives

Il y a aussi des alternatives qui ont été proposées, alors que certains candidats proposent d'améliorer les trottoirs et les circuits cyclables ou encore développer le covoiturage avec les PMEpetite et moyenne entreprise .

Puis peut-être donner une aide monétaire quelconque ou des incitatifs pour y arriver.

- Jacinthe Vaillancourt

On va même jusqu'à dire qu'on veut faire des routes cyclables, c'est-à-dire que ce ne soit pas seulement pour une activité de loisir qu'on utilise ces pistes cyclables là, mais vraiment pour se rendre au travail.

- Julie Morin

Pourquoi les bicyclettes électriques, avec un billet d'autobus, on ne peut prendre ça pour aller du point A au point B dans le centre-ville?

- Serge Simard

L'étalement urbain

Dans le dossier de l'étalement urbain, Julie Dufour veut favoriser la construction le long des routes existantes plutôt que d'ouvrir de nouveaux quartiers.

Quelqu'un qui veut être avec sa petite famille dans une périphérie avec un grand terrain, on le fait. Quelqu'un qui peut vivre dans une centralité, un centre urbain, on peut le faire.

- Julie Dufour

Tant Serge Simard que Claude Côté répliquent que l'ouverture d'une clinique médicale et de la SAQ Dépôt près du magasin Costco à Chicoutimi démontre que ni Josée Néron ni Julie Dufour ne veulent réduire l'étalement urbain.

Chaque fois que les gens maintenant vont vouloir aller voir un médecin, ils vont prendre une auto.

- Serge Simard

Pour aller se déplacer en se disant, c'est central, c'est proche de l'autoroute. Pendant ce temps-là, on vide nos centres-villes.

- Claude Côté

Ils plaident que la meilleure façon d'inciter les gens à marcher davantage, c'est de ramener les commerces et les services dans les quartiers centraux plutôt qu'en périphérie.