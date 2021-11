Une trentaine de chats saisis dans une résidence de la Gaspésie

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) et la Société protectrice des animaux (SPA) de la Mauricie sont intervenus dans une résidence privée de la Gaspésie pour saisir 33 chats.

L'opération été effectuée le 29 octobre, indique le ministère dans son communiqué, sans préciser la localité où elle a eu lieu.

Le communiqué du MAPAQministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec précise aussi que les animaux n'étaient pas gardés dans un lieu convenable et salubre et qu'ils ne recevaient pas les soins requis par leur état.

Les 33 chats ont donc été évacués par les équipes du MAPAQministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et seront examinés par une équipe de médecins vétérinaires.

Selon Manon Parent, présidente et fondatrice du refuge L’Ami des bêtes à Sainte-Anne-des-Monts, une telle intervention n’est pas rare.

On va souvent aller avec le MAPAQ ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou les policiers pour aller sur des lieux où il va y avoir minimum une dizaine de chats, on voit ça très très souvent et on va aussi pour des cas avec jusqu’à 35 chats , raconte-t-elle.

Elle précise qu’une telle intervention nécessite parfois l’aide des services d’urgence.

Quand il y a beaucoup de chats comme ça, le taux d'ammoniaque est tellement élevé que même avec un masque, on a de la misère à respirer. À certains endroits, les pompiers sont intervenus avec tout l’équipement : les masques et les bonbonnes à oxygène, parce que c’est insoutenable , explique-t-elle.

Elle déplore d'ailleurs le manque de coordination entre les services sociaux et les premiers intervenants dans certains cas, notamment parce que les interventions ont souvent lieu chez des personnes âgées ou ayant des problèmes de santé mentale.

Tout le monde se lance la balle, et on ne sait pas trop qui doit faire quoi. Une citation de :Manon Parent, présidente et fondatrice du refuge L’Ami des bêtes