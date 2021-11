Faire preuve d’audace pour recruter de la main-d’œuvre

Les entreprises multiplient les initiatives pour attirer et retenir les employés dans un contexte de rareté de main-d’œuvre. Hausses salariales, modification d’horaire, accès à un « parc à jouets » : certains employeurs font preuve d’audace pour se démarquer.

L'entreprise forestière Cedrico a annoncé mardi une deuxième vague de mesures visant à recruter de nouveaux employés. Le lancement de primes de référencement et de bonus à l’embauche annoncé en juillet n’a pas donné les résultats escomptés pour relancer nos activités à 100 % , admet le président-directeur général de Cédrico, Denis Bérubé.

Dans l'espoir de séduire de nouveaux travailleurs, Cedrico lance donc une nouvelle offensive et bonifie ses conditions de travail.

L’entreprise annonce une augmentation de salaire de plus de 10 % pour ses quelque 225 employés, en plus de hausser de 50 % la rémunération des quarts de fin de semaine. Même si c’est dans un horaire régulier, on va payer à temps et demi , précise Denis Bérubé.

Les mécaniciens de production pourront profiter de sept jours de congé consécutifs après une semaine de travail de sept jours (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Cedrico met aussi en place un nouvel horaire de travail qui alterne sept jours de travail et sept jours de congé pour les mécaniciens de production. On sait que ce type d’horaire est apprécié des travailleurs , soutient le PDGprésident-directeur général de Cedrico.

Si on ne fait rien, on n’aura pas de résultats. J’ai une perte de mon chiffre d’affaires de 30 % actuellement. On met tout en place pour pouvoir remettre 100 % de nos activités en marche. Une citation de :Denis Bérubé, PGD de Cedrico

Le président de Cedrico, Denis Bérubé. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

L'entreprise de transformation de bois d'œuvre espère ainsi recruter plus de 40 nouveaux travailleurs, dont 20 seulement pour l’usine de Causapscal.

Depuis mai, la direction de Cedrico a été contrainte d’abolir l’un des trois quarts de travail à son usine de Causapscal, en raison du manque d'employés, et de suspendre l'achat de bois auprès des propriétaires de forêt privée en octobre.

Faciliter les tâches physiques des travailleurs d’usine

Au Groupe de scieries GDS, beaucoup d'efforts sont investis pour améliorer les postes de travail, dans le but de faciliter les tâches quotidiennes des quelque 290 employés.

Quand on doit modifier un équipement, on le fait vraiment pour faciliter le travail physique des gens afin qu’un plus grand nombre de personnes puissent travailler dans nos usines, même ceux qui ne s'imaginent pas être en mesure de le faire , affirme la directrice des ressources humaines, Claudia Briand.

Le Groupe de scieries GDS souhaite rendre la tâche des employés d'usine plus facile en misant sur certaines avancées technologiques qui réduisent le travail physique (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Mme Briand explique que toutes les usines de GDS sont maintenant pourvues d’imprimantes automatiques à la sortie des paquets de bois, ce qui évite dorénavant aux employés d’avoir à monter et descendre des escaliers plusieurs fois par jour pour inscrire manuellement certaines informations.

La rétention et l'attractivité de personnel, ça passe par le salaire, oui, mais aussi par d’autres moyens. Une citation de :Claudia Briand, directrice des ressources humaines, GDS

Un parc à jouets chez LFG Construction

Du côté de LFG Construction, un des plus importants employeurs privés de la Gaspésie, les efforts se multiplient pour améliorer la santé et le bien-être physique et psychologique des employés.

L’entreprise dispose d’un gym dans le sous-sol de son siège social de Carleton-sur-Mer, où tous les employés peuvent s’entraîner.

LFG Construction s’est aussi doté d’un parc à jouets , soit un inventaire d’équipement de plein air que les employés peuvent emprunter gratuitement. On a des canots, des fatbikes, une tente, des planches à pagaie , énumère l’agente de gestion des ressources humaines, Miryka Poirier.

Les employés du bureau de LFG Construction peuvent emprunter gratuitement de l'équipement pour faire des activités de plein air. Photo : LFG Construction

Cet été, l’entreprise a également organisé une dizaine de séances d’entraînement en plein air, durant les heures de lunch, avec un entraîneur qualifié.

Cela nous a permis de faire bouger nos employés dans l’optique de santé et bien-être dont on fait la promotion, mais c’était aussi une façon de se retrouver et d’être ensemble après une année de pandémie qui n’a pas été évidente pour tout le monde , indique Mme Poirier.

Les employés du bureau de Carleton-sur-Mer de LFG Construction ont pu bouger en plein air cet été durant l'heure du midi. Photo : LFG Construction

18 $/h au Dixie Lee

Lorsqu’il a acquis les succursales Dixie Lee de Gaspé et de Chandler, le propriétaire a augmenté le salaire horaire à 18 $/h durant les fins de semaine. Je l'ai fait pour avoir des employés , indique Ghislain O'Connor en précisant qu'il peine tout de même à pourvoir deux postes dans son restaurant de Chandler.