En direct de la COP26 en Écosse, le premier ministre François Legault a encore eu à répondre à une question concernant le projet de tunnel entre Québec et Lévis.

Êtes-vous d’accord avec la position du ministre de l’Environnement qui semble atténuer la portée des études environnementales , demande un journaliste.

Sans acquiescer directement, M. Legault a tenu un discours similaire à celui du ministre Benoît Charette.

Est-ce que le BAPE [Bureau d'audiences publiques sur l'environnement] peut nous aider, peut-être. On va être à l’écoute. Mais, on a besoin du 3e lien, peu importe l’évaluation. On va en tenir compte, mais le projet va se faire , de déclarer le premier ministre.

Contre l’évaluation d’Ottawa

François Legault n’a donc pas remis en doute les propos tenus la veille, en mêlée de presse, par le ministre de l’Environnement.

À ce moment, ce dernier a voulu souligner que la décision d'Ottawa d’effectuer sa propre étude environnementale sur le projet de 3e lien était inutile .

Or, toujours lors de ce même entretien avec les journalistes, M. Charette a aussi parlé de manière plus générale de la portée des évaluations environnementales.

Lorsqu’il est question d’infrastructures de cette nature, les évaluations environnementales visent davantage à atténuer les impacts environnementaux négatifs et non pas de remettre en question l’infrastructure ou d’empêcher sa construction , a-t-il dit.

Le ministre de l'Environnement Benoit Charette, mardi, lors d'une mêlée de presse. Photo : Radio-Canada

Des tirs groupés

Tous les principaux partis à l’Assemblée nationale ont critiqué le ministre Charette.

Chez Québec solidaire, son chef parlementaire a montré son mécontentement face au gouvernement.

Les caquistes multiplient les déclarations antiscientifiques qui disent que peu importe, on va foncer dans le tas , de lancer Gabriel Nadeau-Dubois.

Moi, je trouve ça gênant. Une citation de :Gabriel Nadeau-Dubois, Québec solidaire

Du côté du Parti libéral, le porte-parole en matière de transport, André Fortin, parle d’un manque de crédibilité.

Les avis d’experts, il faut qu’on les écoute. Ce sont eux qui élaborent les meilleurs projets. De commencer un projet sans l’avis des experts, ça enlève toute crédibilité , croit-il.

Une maquette du projet de 3e lien du gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ). Photo : Gouvernement du Québec

Le porte-parole aux transports du Parti québécois, Joël Arsenault, a lui aussi sauté sur l’occasion pour défendre les évaluations environnementales.

C'est lourd de sens comme déclaration venant de la part d'un ministre de l'Environnement. En gros, ce qu'il dit, c'est que rien ni personne ne pourra empêcher le projet, même si ça ne répond pas à un besoin avéré, même si ça coûte cher, 10 milliards de dollars ou même davantage.

Finalement, le ministre de l’Environnement a eu l’occasion de revenir sur ce sujet, mercredi, à l’Assemblée nationale.

Nous, ce que l'on dit, c'est que c'est nécessaire pour la région [le 3e lien]. Ce que l'on dit, c'est que les évaluations environnementales vont couvrir tous les aspects , a-t-il affirmé.