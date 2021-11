COVID-19 : des experts dénoncent la sous-utilisation des tests rapides par la C.-B.

Il faudrait que les tests rapides soient largement disponibles, comme c’est le cas dans d’autres provinces comme la Nouvelle-Écosse , explique Melody Ma, membre de Protect Our Province BC.

Nous voulons rendre les 3 millions de tests rapides disponibles à la population. Une citation de :Melody Ma, membre, Protect Our Province BC.

Protect Our Province B.C. se présente comme un regroupement de travailleurs de la santé, de chercheurs et d’analystes politiques, unis pour fournir des informations précises sur la COVID-19, face à ce que le groupe qualifie de manque de transparence du gouvernement de la Colombie-Britannique.

Les experts plaident ainsi pour un recours plus systématique aux tests rapides dans les centres de soin de longue durée ou encore dans les écoles. Un moyen, selon eux, de prévenir des infections et de ralentir la transmission du virus.

Des modélisation montrent que des tests rapides subits par les employés des centres de soin longue durée peuvent réduire les infections de moitié , explique le Dr Paul Tupper, professeur au département des mathématiques de l’Université Simon Fraser, membre du groupe de modélisation de la COVID-19 en Colombie-Britannique (BC COVID-19 Modelling Group).

Avantages des tests rapides

Mercredi, lors de leur troisième session d'information sur la crise sanitaire, Protect Our Province BC a présenté les différents avantages des tests rapides qui seraient plus efficaces et plus pratiques que les tests d'amplification en chaîne par polymérase (PCR), selon ces experts.

Il faut vraiment prendre en considération l'expérience des patients qui doivent subir un test de dépistage, affirme le Dr Victor Leung, médecin spécialisé en maladies infectieuses et microbiologiste médical.

Cet expert explique que les tests PCRtest d'amplification en chaîne par polymérase présentent certaines contraintes comme la nécessité de prendre rendez-vous à l'avance, le déplacement vers un centre de dépistage, et l’attente, parfois pendant plusieurs jours, pour le résultat.

Des gens font la file à Burnaby, en Colombie-Britannique, pour passer un test de dépistage de la COVID-19 (avril 2020). Photo : La Presse canadienne / JONATHAN HAYWARD

En attendant les résultats de tests PCRtest d'amplification en chaîne par polymérase , des personnes peuvent déjà contribuer à transmettre le virus, ajoute t-il.

L’organisme précise qu'à l'inverse les tests rapides donne un résultat en peut de temps et aident à mieux tracer les cas contacts.

Les tests rapides sont meilleurs que les tests PCR dans la détection des cas infectieux. Une citation de :Dr Victor Leung, médecin spécialisé en maladies infectieuses et microbiologiste médical

Les experts ont également tenu à démystifier certaines croyances comme celle selon laquelle les tests rapides ne seraient pas assez fiables quand ils sont subits par des personnes asymptomatiques.

Les tests rapides ne s’intéressent pas à vos symptômes, ils vont plutôt détecter la présence du virus dans votre corps.

Enfin, l’organisme Protect Our Province BC rappelle que tous les tests rapides ont des dates d’expiration, un argument de plus pour inciter la province à les déployer plus rapidement.