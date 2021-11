Un Saguenéen passionné par les costumes

D’ailleurs, il avoue avoir cette faculté de se transformer dès qu’il enfile un nouveau costume. Il n’est pas comédien, mais il est convaincu qu’il aurait pu le devenir s’il avait été plus extraverti dans sa jeunesse.

Ça remonte à aussi loin qu'au primaire, explique-t-il. Je me fabriquais entre autres des arcs, des boucliers ou de petites épées. Je me faisais des costumes.

Au départ, ses déguisements ne se limitaient souvent qu’à une taie d’oreiller enfilée sur ses épaules et nouée à la taille avec une ceinture, ce qui résultait en un personnage imitant les gladiateurs. Avec le temps, j'ai perfectionné toutes sortes de costumes , indique-t-il.

Je dois en avoir au-dessus d'une centaine facilement. (…) J'en ai cumulé plusieurs au cours des années, certain que j'ai faits, d'autres que j'ai achetés. Une citation de :Gabriel Lavoie

Gabriel Lavoie possède une foule de costumes pour se déguiser. La passion de Gabriel Lavoie pour les costumes est évidente lorsqu'on visite sa chambre. Gabriel Lavoie aime se glisser dans la peau de toute sorte de personnages. 1 / de 3 Gabriel Lavoie possède une foule de costumes pour se déguiser. Photo : Radio-Canada / Johanie Bilodeau Voir l'image précédente Voir l'image suivante Image 1 de 3 Gabriel Lavoie possède une foule de costumes pour se déguiser. Photo : Radio-Canada / Johanie Bilodeau

Image 2 de 3 La passion de Gabriel Lavoie pour les costumes est évidente lorsqu'on visite sa chambre. Photo : Radio-Canada / Johanie Bilodeau

Image 3 de 3 Gabriel Lavoie aime se glisser dans la peau de toute sorte de personnages. Photo : Radio-Canada / Johanie Bilodeau

Il avoue qu’il a tout ce qu’il faut chez lui pour prendre part, du jour au lendemain, à un jeu de personnification grandeur nature (GN).

J’ai une valise qui est tout le temps prête.

Sa passion pour les jeux vidéo, notamment, l’a propulsé dans ce monde hors du commun.

C'est de fabriquer un objet qui a l'air de venir d'un autre univers, d'avoir l'impression qu'on a voyagé. C'est comme un souvenir de voyage que tu rapportes, mais au lieu d'avoir voyagé dans cet univers-là, tu as lu un livre de cet univers ou tu as vu un film ou tu as joué à un jeu vidéo qui t'a fait voyager finalement.

L’univers qui l’inspire est tellement vaste que Gabriel Lavoie avoue avoir des tonnes d’idées pour la suite.

D'après un reportage de Johanie Bilodeau