La pandémie entraîne des dépenses records en santé au Canada

Le taux de croissance des dépenses en santé était de 12,8 % en 2020 (301 milliards de dollars de dépenses au total) et est estimé à 2,2 % pour 2021. En comparaison, entre 2015 et 2019, ce taux annuel était en moyenne de 4 %.

Depuis 45 ans, les dépenses en santé ne cessent d'augmenter au Canada et elles représentent désormais environ 40 % du budget des provinces et territoires.

En 2020, le Canada a dépensé en moyenne 7931 $ par personne en santé; en 2021, ce montant atteindra 8019 $ par habitant. Les dépenses en santé par personne sont plus élevées dans les territoires que dans les provinces.

Les dépenses totales en santé représenteront 12,7 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada en 2021, après un sommet de 13,7 % en 2020.

La pandémie est sans contredit le facteur principal qui explique cette hausse historique, souligne le rapport de l’ICIS. Rappelons qu'environ 30,6 milliards de dollars ont été dépensés par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux en 2020 pour des activités liées à la COVID-19. Environ 23 milliards de plus sont prévus à cette fin en 2021.

Les traitements contre la maladie représentent 30 % de cet argent; les biens médicaux, 31 %; la vaccination, 27 %; le dépistage et la recherche de contacts, 10 %.

Environ 10 % des budgets en santé au Canada en 2020 et 7,4 % en 2021 ont été attribués aux activités de santé liées à la COVID-19. Au Québec, environ 15 % des dépenses en santé ont été consacrées à la lutte contre la COVID-19 en 2020, soit presque le double de plusieurs provinces.

L’ICIS précise qu’après cette hausse significative des dépenses, les ​​restrictions budgétaires à prévoir pourraient avoir un effet modérateur sur la croissance des dépenses de santé au cours des prochaines années.

Selon Livio Di Matteo, professeur d'économie à l'Université Lakehead, la pression sera toutefois forte pour augmenter les budgets en santé et améliorer le système de santé après la pandémie. Il y a aussi les besoins de la population vieillissante, il y a une pénurie de main-d'œuvre et il faudra de l’argent [pour régler ces problèmes] , mentionne-t-il.

Les politiciens devront donc jongler avec cette pression et la diminution des revenus causée par la pandémie, dit ce membre du Groupe d’experts des dépenses nationales de santé de l'ICIS.

De plus, il croit que les budgets en santé devront faire compétition avec d’autres priorités, comme l’iniquité et les changements climatiques. En fin de compte, ce n’est pas tant une question d’économie qu'une décision politique. Les politiciens choisissent ce qu’ils veulent financer en fonction de ce que veulent les électeurs.

Pour sa part, Brett Skinner, fondateur du Canadian Health Policy Institute, croit qu'il faudra investir davantage dans le système de santé afin d'attirer et de retenir les professionnels dans ce domaine. Ces gens ne veulent pas seulement plus d'argent; ils veulent se sentir en sécurité au travail.

Où va l’argent?

Si on retire les montants alloués pour la COVID-19, on remarque que les budgets de plusieurs secteurs du système de la santé ont en fait diminué, souligne Livio Di Matteo.

Selon les calculs de M. Di Matteo, lorsqu’on retire les dépenses pour la COVID-19 et qu’on ajuste les montants en fonction de l’inflation et de la hausse de la population, on en arrive à une diminution de 3,6 % des dépenses en santé. Au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Alberta, cette baisse serait d’environ 3 %, tandis qu’en Ontario, les dépenses ont augmenté de 1,2 %, estime-t-il.

On voit que le portrait est différent et on commence à voir l’effet de la pandémie sur le système de santé, comme l’annulation de chirurgies. Une citation de :Livio Di Matteo, Université Lakehead

Justement, l’ICIS estime que de mars à décembre 2020, le nombre total de chirurgies a chuté de 22 % par rapport à 2019, ce qui représente environ 413 000 chirurgies en moins.

Si le nombre d'interventions dans les hôpitaux a significativement diminué, les dépenses consacrées à ces établissements ont légèrement augmenté en 2020. Une des raisons qui explique cette hausse est que le coût moyen estimé d’une hospitalisation liée à la COVID-19 est trois fois supérieur à celui d’un séjour lié à une crise cardiaque.

Plusieurs catégories de dépenses en santé, particulièrement en ce qui a trait aux médecins et aux autres professionnels de la santé, ont vu d’importantes réductions, dans certains cas de plus de 10 %.

Par contre, les dépenses en santé publique ont augmenté depuis le début de la pandémie. Au cours des 10 dernières années, en moyenne, 4,5 % des budgets en santé au Canada étaient consacrés à la santé publique. En 2020, c’était 9,4 %, et en 2021, on devrait atteindre 7,7 %.

Si la COVID-19 a pris beaucoup de place dans les budgets en santé en 2020 et en 2021, les hôpitaux, les médicaments et les médecins demeurent les trois principales catégories de dépenses en santé.

En effet, plus de 50 % du budget en santé au Canada en 2021 est attribué aux hôpitaux (25,1 %), aux médicaments (13,9 %) et aux médecins (13,5 %).

Les budgets en santé reflètent par ailleurs le vieillissement de la population au Canada. Les personnes de 65 ans et plus ne représentent que 18 % de la population canadienne, mais sont à l’origine de 45 % des dépenses publiques de santé (environ 78 milliards de dollars en 2019). Il y a 10 ans, c’était 31 %.

Médicaments

L’ICIS a aussi publié de nouvelles données sur les dépenses publiques en médicaments en 2020. Les dépenses des régimes publics d’assurance médicaments ont augmenté de 4,6 % en 2020, pour atteindre 15 milliards de dollars.

En 2020, les plus fortes hausses de dépenses des régimes publics d’assurance médicaments ont été observées à l’Île-du-Prince-Édouard (+12 %), au Nouveau-Brunswick (+7,3 %) et au Québec (+6,5 %).

Selon l’ICIS, la hausse partout au Canada s’explique surtout par l'augmentation du nombre de demandes de remboursement de médicaments spécialisés et de médicaments d’entretien pour les affections chroniques. Environ 8 % des médicaments servent à soigner la polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Crohn, 5 % traitent la dégénérescence maculaire liée à l’âge, tandis 3,3 % sont utilisés contre les maladies auto-immunes ou pour prévenir le rejet d’une greffe d’organe.

On rapporte par ailleurs des hausses notables des dépenses en médicaments contre le diabète et en immunosuppresseurs (augmentation respective de 30,18 % et de 28,14 % entre 2019 et 2020). Par contre, les dépenses en médicaments contre l’hépatite C ont diminué de 33,4 %.

Un peu moins de 3 % des bénéficiaires ont reçu une indemnisation de 10 000 $ ou plus des régimes d’assurance médicaments. Ces personnes ont occasionné plus du tiers des dépenses en médicaments en 2020 (41,9 % contre 40,7 % en 2019).

Ça peut sembler beaucoup, mais en fait, le moyen le plus rentable et le plus efficace de traiter les maladies est souvent simplement les médicaments. Et quand on regarde les dépenses globales, ce montant [pour les médicaments plus chers] ne représente qu'une fraction du total , dit Brett Skinner.

Selon le fondateur du Canadian Health Policy Institute, l'accès aux médicaments est vital et le rapport coûts-bénéfices en vaut le peine. Ça peut être difficile pour les gens de voir à quel point les prix de ces médicaments sont élevés, mais si vous regardez les dépenses globales, ce n'est qu'un tout petit pourcentage.

D'où vient l’argent?

Environ 75 % du total des dépenses en santé en 2021 sera financé par le secteur public et 25 % par le secteur privé (dépenses à la charge du patient, régimes privés d’assurance maladie et dépenses autres que la consommation). En 2019, 30 % du financement provenait du privé. Il n’y a presque pas eu de financement du secteur privé pour la pandémie , dit M. Di Matteo pour expliquer cette baisse.

M. Skinner croit que le Canada devrait avoir davantage recours au secteur privé pour financer le système de santé. Il donne l'exemple du régime d'assurance médicaments du Québec. Je sais que ce n'est pas une proposition populaire, mais c'est là que nous avons besoin de financement supplémentaire dans le système.

Pour sa part, M. Di Matteo croit qu'il faut apprendre à mieux dépenser l'argent disponible.

Comment se compare le Canada aux autres pays de l'OCDE?

Le Canada fait partie des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui dépensent le plus pour la santé. En 2019, les États-Unis avaient les dépenses les plus élevées, à 13 590 $ par personne en moyenne, soit deux fois plus que le Canada (6666 $ par personne).