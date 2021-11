Les députés néo-démocrates veulent que les règles traditionnelles sur le décorum soient mises à jour, pour les rendre plus modernes et pour accommoder les élus transgenres, non binaires et bispirituels.

Il n'y a pas de règles vestimentaires spécifiques pour les femmes parlementaires, qui sont encore minoritaires à la Chambre des communes.

Comme les hommes, elles doivent s'habiller en tenue d'affaires contemporaine pour s'exprimer dans un débat.

Les règles interdisent aux députés masculins de porter des cols roulés à la Chambre.

De rares exceptions ont été faites aux règles pour les hommes, comme leur permettre de porter un kilt lors du jour de commémoration de la vie du poète écossais Robert Burns.

Randall Garrison, porte-parole du NPD sur les questions qui concernent la communauté LGBTQ, a déclaré que les néo-démocrates demanderont que les règles soient mises à jour après le retour de la Chambre, le 22 novembre.

Ces dispositions sont archaïques et nous soutenons qu'elles devraient être éliminées depuis longtemps. Une citation de :Randall Garrison, député néo-démocrate d'Esquimalt—Saanich—Sooke

Je ne pense pas qu'il y ait un seul néo-démocrate qui défendrait ces dispositions archaïques.

Il souhaite que deux comités de la Chambre des communes — le Comité permanent de régie interne, qui s'occupe de l'administration de la Chambre, et le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre — se penchent sur la mise à jour du code au retour des députés.

Le code vestimentaire basé sur le genre doit être éliminé. Je ne siège pas aux comités qui traitent de cela, mais j'ai suggéré, et je suggérerai quand ils se réuniront, que les règles actuelles soient éliminées , a-t-il ajouté.

Lente évolution

Le code vestimentaire des Communes a évolué au fil du temps pour prendre en compte les changements vestimentaires. En 1994, les règles selon lesquelles les députés devaient retirer leur chapeau avant de parler ont été abolies. Au XIXe siècle, les élus portaient souvent des chapeaux, y compris des hauts-de-forme.

Il n'y a pas de règles spécifiques sur ce que les femmes devraient porter, au-delà de la tenue de travail , probablement parce que lorsque les règles originales du décorum ont été conçues, il n'y avait pas de femmes parlementaires. La première femme députée, Agnes Macphail, a été élue en 1921, lors des premières élections fédérales au cours desquelles les femmes pouvaient voter.

Les présidents de la Chambre des communes ont fait quelques exceptions au fil des ans pour s'adapter aux différentes modes vestimentaires. Les députés issus des Forces armées canadiennes ont été autorisés à porter leur uniforme à la Chambre, et les députés sans cravate ont été autorisés à voter.

En 2005, un député nouvellement élu présenté à la Chambre des communes a porté la tenue traditionnelle métisse sans qu'il y ait d'objection.

Les règles sur la tenue convenable ajoutent que dans certaines circonstances, habituellement pour des raisons médicales, le président a accepté de relâcher les normes vestimentaires et permis, par exemple, à un député de sexe masculin qui avait un bras dans le plâtre de porter un chandail plutôt qu'un veston à la Chambre .

En finir avec le code

Mais le NPD veut que les règles soient abolies afin que les députés n'aient pas à se conformer aux stéréotypes vestimentaires masculins et féminins, et que d'autres modes vestimentaires élégantes — qui peuvent ne pas inclure une veste et une cravate — soient acceptés, y compris la tenue traditionnelle autochtone.

Le député Garrison a ajouté que, bien qu'il souhaite que les Communes soient plus inclusives et accueillantes pour les personnes de tous horizons, les obstacles à l'élection des citoyens transgenres et non binaires en tant que députés se produisent bien avant leur arrivée à la Chambre des communes .

Le député métis Blake Desjarlais, qui a remporté la circonscription d'Edmonton Griesbach pour le NPD aux élections, est le premier député bispirituel à la Chambre des communes.

Les règles sur la tenue convenable indiquent que l'usage et la convention actuels veulent par conséquent que les députés de sexe masculin portent un veston, une chemise et une cravate. Les cols de pasteur ont été permis, mais les lavallières et les tricots à col roulé ont été déclarés non convenables pour les députés de sexe masculin participant à un débat .

Heather Bradley, directrice des communications du bureau du président de la Chambre, a déclaré qu'il appartenait aux députés de décider s'il fallait modifier le code vestimentaire. Les changements potentiels seraient probablement discutés en commissions, a-t-elle ajouté.

La Chambre des communes dispose déjà de toilettes non genrées à l'usage des députés et du personnel, et l'édifice du Centre qui est en rénovation en comprendra davantage lorsqu'il rouvrira éventuellement.

En 2019, la législature de la Colombie-Britannique a proposé un code vestimentaire mis à jour sur le modèle de la tenue vestimentaire professionnelle et contemporaine.

Cette décision a fait suite à un tollé après que le personnel législatif eut demandé à certaines femmes de se couvrir les bras, incitant plusieurs femmes reporters et députés du NPD à porter des manches courtes en signe de protestation.