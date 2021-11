Un début de saison du tonnerre pour les Flames

Peu de gens l'avaient prévu, mais les Flames font partie des équipes de l’heure dans la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis le début de la saison.

Jakob Markstrom a signé deux blanchissages à ses trois derniers matchs. Photo : Associated Press / Gene J. Puskar

L’équipe a remporté six matchs consécutifs, dont trois par jeu blanc, avant de s’incliner en prolongation mardi face aux Predators de Nashville.

Le gardien Jakob Markstrom a été nommé première étoile de la dernière semaine dans la LNH. Il n’a accordé qu’un seul but en trois rencontres.

Bons sur tous les plans

Malgré tout le succès qu’il connaît, Markstrom n’est pas l’unique responsable du succès des hommes de Darryl Sutter.

En attaque, l’équipe se retrouve au septième rang de la LNH pour le nombre de buts par match avec 3,44.

Grâce à huit buts en 30 occasions, l’avantage numérique se retrouve au cinquième rang. Aucune équipe ne tire plus souvent sur le filet adverse que les Flames, qui lancent en moyenne 35,9 fois par rencontre.

Elias Lindholm a inscrit sept buts en neuf rencontres. Photo : Getty Images / Derek Leung

Avec sept buts chacun, Andrew Mangiapane et Elias Lindholm ne sont devancés que par Alex Ovechkin (9) à ce chapitre. Johnny Gaudreau semble avoir retrouvé sa touche magique avec 11 points en 9 parties.

En défense, les Flames sont septième pour le nombre de tirs accordés par match (29,3) et dixième en infériorité numérique, alors qu’ils n’ont accordé que quatre buts en 28 occasions (85,7%).

À la suite de la série de victoires des siens, l’entraîneur-chef Darryl Sutter a affirmé être satisfait des trios qu’il a créés, chacun d’entre eux étant en mesure de contribuer à l’attaque. Il dit aussi aimer la compétition qui existe au sein du groupe de défenseurs, où huit arrières luttent pour les six places disponibles lors de chacun des matchs.

Gudbranson impressionne, Zadorov un peu moins

Sutter n’a que de bons mots à l’endroit d’Erik Gudbranson, un défenseur qui s’est entendu avec l’équipe durant la saison morte.

Il bouge bien la rondelle, réussit de bons lancers et est un bon coéquipier. Il solidifie énormément le côté droit de notre défense , mentionne Sutter en parlant de son défenseur géant.

L'entraîneur-chef a contacté directement Gudbranson pour le convaincre de signer avec les Flames. Il avait travaillé avec lui alors qu’il travaillait pour les Ducks d’Anaheim.

Nikita Zadorov, un autre défenseur acquis au cours de l’été, tarde à faire sa marque avec l’équipe. Après avoir disputé les deux premiers matchs de la saison, il a été laissé de côté pour les six rencontres suivantes, avant de retrouver son poste lors des deux plus récents matchs.

Il bouge un peu mieux sur la patinoire et passe mieux la rondelle , affirme Darryl Sutter, qui semble satisfait des deux derniers matchs du défenseur de 26 ans.

La plus belle surprise en défense est sans aucun doute Oliver Kylington. L’arrière de 24 ans n’a joué que huit matchs la saison dernière. Après avoir disputé huit parties cette saison, il occupe le premier rang des marqueurs chez les défenseurs des Flames avec cinq points.

Monahan se cherche

Sean Monahan évolue pour l'instant au sein du quatrième trio des Flames. Photo : La Presse canadienne

Parmi les déceptions au sein de l’équipe figure la performance de Sean Monahan. Celui qui a disputé son 600e match dans la LNH mardi n’a récolté que quatre points en neuf parties et présente un différentiel de moins cinq, le pire de l’équipe.

Malgré son salaire annuel de 6M par saison , il évolue maintenant au sein du quatrième trio de l’équipe.

Jack Eichel avec les Flames?

Selon Emily Kaplan du réseau ESPN, Jack Eichel des Sabres serait sur le point d’être échangé et deux équipes seraient toujours dans la course: les Golden Knights de Vegas et les Flames.

Il ne fait aucun doute qu'Eichel pourrait transformer l’attaque des Flames, mais l’équipe devrait faire quelques pas en arrière avant d’en faire un devant.

Eichel est blessé au cou et une fois échangé, il aura besoin d’une période d’environ trois mois avant de pouvoir reprendre l’action.

L’équipe qui fera son acquisition devra sans aucun doute offrir de bons choix au repêchage, de bons jeunes espoirs, mais aussi des joueurs susceptibles d’intégrer la formation des Sabres immédiatement.

Cela signifie que les Flames devraient briser la chimie qui existe actuellement au sein de l’équipe pour s’améliorer pour les années à venir.

Eichel n’est âgé que de 25 ans. Il a récolté 355 points en 375 matchs avec les Sabres. Son salaire de 10M par saison est valide jusqu’à la fin de la saison 2025-2026.

Les Flames disputeront leurs trois prochains matchs à Calgary face aux Stars, aux Rangers et Sharks. Ils prendront ensuite la route pour un voyage de sept parties en onze jours.