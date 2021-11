Mort de la fillette de Granby : le témoignage du jeune frère présenté au procès

Témoignage troublant mercredi après-midi au procès de la femme accusée d’avoir tué et séquestré une enfant en avril 2019 à Granby. Le jeune frère de la fillette a été entendu.

Le jury a pu visionner l’enregistrement d’une entrevue menée par un policier spécialisé dans la conduite d’entrevue avec des enfants. L’enquêteur Simon Guérard, qui travaille avec l’aide d’un chien Mira, a expliqué aux jurés que la présence de l’animal aide à apaiser l’enfant.

On l’a scotché avec du scotch tape, elle parle pas et elle est morte. Elle écoutait pas les consignes… elle faisait des grosses crises , a répondu l’enfant, qui était alors âgé de 5 ans, lorsque questionné sur ce qui était arrivé à sa sœur.

Selon lui, sa grande sœur a été enroulée dans du ruban adhésif après s’être enfuie par la fenêtre au cours de la nuit. Elle courait partout dehors .

Il a décrit l’ambiance qui régnait dans la maison. Quand [ma sœur] fait des crises, je me bouche les oreilles. Il a poursuivi : [L’accusée] ne voulait pas qu’elle meure. Moi non plus je ne voulais pas qu’elle soit morte.

L’enfant a raconté à l’enquêteur qu’elle avait du ruban adhésif sur les jambes et au niveau du ventre. À la fin de l’entrevue, le garçon a mentionné qu’elle avait aussi du ruban adhésif ailleurs sur le corps, qu’ il était descendu jusqu’à sa bouche .

Il faut s’en occuper d’elle… il faut la réveiller et la guérir pour qu’elle soit vivante , a-t-il dit en parlant de l’arrivée des premiers répondants.

Lorsque le policier lui a demandé de parler de sa sœur, l’enfant a répondu qu’il l’aimait beaucoup beaucoup.

Je voulais qu’elle s’excuse. Une citation de :Jeune frère de la fillette de Granby

L’entrevue a duré une trentaine de minutes.

Seul l’enregistrement de cette vidéo réalisée le 29 avril 2019 a été présenté en cours. L’enfant ne sera pas appelé à témoigner en personne.

Fin du contre-interrogatoire d’un adolescent

Le contre-interrogatoire du fils de l’accusée s’est conclu mercredi matin au palais de justice de Trois-Rivières. L’adolescent, qui avait 14 ans au moment des faits, a raconté que la fillette avait été entièrement recouverte de ruban adhésif.

La défense a décortiqué d’heure en heure avec le témoin les 24 heures précédant la découverte de la fillette en 2019. Elle s’est attardée notamment à la présence de ruban adhésif sur la bouche et le nez de l’enfant.

Mardi, le témoin avait affirmé que la bouche et le nez de l’enfant avaient été recouverts de ruban adhésif, mais que lorsqu’il a aperçu sa petite sœur ce ruban était en train d’être enlevé.

Dans la dernière partie de son contre-interrogatoire, il a confirmé à la défense qu’à son arrivée dans la chambre, il restait du ruban sur la tête, le front et les cheveux, mais pas sur le nez et la bouche.