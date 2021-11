Vaccination obligatoire au Yukon : une deuxième dose au plus tard le 30 janvier

L’annonce de la vaccination obligatoire avait été annoncée le 15 octobre dernier.

Ceci laissait techniquement le temps aux Yukonnais de se faire vacciner avant les mesures restreignant l'accès aux services non essentiels et d’éventuelles complications vis-à-vis de leur employeur s’ils travaillent pour le gouvernement ou un partenaire de ce dernier qui fournit des services aux populations vulnérables.

Cependant, même si cette obligation de vaccination complète est reportée au 30 janvier, les employés devront tout de même justifier d’une première dose d’ici le 30 novembre prochain.

Cela nous permettra de nous assurer que les employés du gouvernement et le personnel de première ligne qui n’ont pas encore été vaccinés, d’avoir reçu deux doses de vaccin avant l’implémentation de cette mesure Une citation de :Sandy Silver, premier ministre du Yukon

Concernant les conséquences et mesures potentiellement prises à l’encontre des employés non vaccinés après les dates fixées, le gouvernement affirme que plus d’informations seront communiquées bientôt puisque les discussions avec les syndicats sont toujours en cours.

L’annonce de mercredi ne changera pas la mise en œuvre des restrictions annoncées pour les activités non essentielles. Les Yukonnais devront ainsi fournir une preuve de vaccination grâce à un système de code QR pour accéder à ces services, et ce, à partir du 30 novembre.

Une efficacité plus durable

Selon Catherine Elliott, médecin hygiéniste en chef du Yukon, les nouvelles recommandations reposent sur celles du Comité consultatif national de l'immunisation ( CCNIComité consultatif national de l'immunisation ) qui affirme que l'efficacité des vaccins est renforcée lorsque les deux doses sont espacées de huit semaines au lieu de quatre. Cette mesure a également été mise en place au Québec.

Les personnes qui ont été vaccinées avec cet intervalle plus long développent, à plus long terme, une protection plus forte et plus durable, Une citation de :Catherine Elliott, médecin hygiéniste en chef du Yukon

Elle explique néanmoins que la protection offerte aux Yukonnais ayant reçu leur seconde dose quatre semaines après la première n’est pas remise en doute.

Alors que les manifestations d’opposant aux mesures de santé publique se sont multipliées récemment et qu’une pétition avec plus de 2300 signatures a été déposée à l’Assemblée législative cette semaine, Sandy Silver affirme que ce report n’est fondé que sur les recommandations de la docteure Eliott. Les recommandations sont basées sur la science , a-t-il déclaré.

En date du 1er novembre, 85 % des Yukonnais de 18 ans et plus, et 77 % des 12-17 ans avaient reçu leur vaccin contre la COVID-19.