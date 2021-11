Maxime Pedneaud-Jobin prépare la transition pour aider la personne qui va le remplacer

Il tient à préciser que cette initiative personnelle n’est qu’une série de suggestions, ne contenant aucune obligation à l’égard de la personne qui remportera le scrutin, dimanche.

Ce sont juste des conseils [et] une liste de choses à faire, [par exemple], en priorité, vous devriez faire ça et ça, [puis] quel mandat donner à la direction générale , a-t-il énuméré en exemple, dans ce qui sera probablement sa dernière entrevue à titre de maire de la Ville de Gatineau, poste qu’il a occupé au cours des huit dernières années.

La personne fera ce qu’elle veut, mais elle sera équipée pour qu’on ait l’air le plus solide possible à Gatineau. Une citation de :Maxime Pedneaud-Jobin, maire sortant de Gatineau

Ce document contient les coordonnées de bon nombre de personnes d’intérêt, mais aussi des idées, comme l’organisation d’une petite cérémonie pour les conseillers municipaux sortants qui ont choisi de ne pas se présenter à nouveau ou pour ceux qui seront battus.

Je ne trouverais pas cela très digne [de les voir] partir avec leur boîte. Si la personne élue veut annuler tout cela, elle a juste à me le dire et on annulera, mais moi, je trouve cela intéressant pour la démocratie et le respect des élus.

Il se souvient de toute la folie au lendemain de son élection, en 2013.

J’étais chez moi, dans mon salon. Il y avait des bénévoles qui se promenaient partout et on essayait de gérer le chaos. Cette année, il va y avoir une salle dans la Maison du citoyen avec des tables et des chaises pour que la nouvelle équipe s'installe immédiatement.

Avant de fonder le premier parti politique de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin a été élu conseiller municipal de Buckingham, en 2009 (archives).

Quelle est la suite?

Depuis le 28 janvier, jour où Maxime Pedneaud-Jobin a confirmé qu’il ne briguerait pas un troisième mandat, ce dernier a pu faire le bilan, publier son testament politique et vivre son dernier conseil municipal.

Il promet qu’il va s’acquitter de chaque tâche avec enthousiasme jusqu’au moment où il fermera la porte de son bureau. Par contre, sa décision de quitter la politique demeure irrévocable. Je suis très serein. Je vais avoir aimé ce travail jusqu’à la dernière seconde, mais le temps a fait son œuvre. Je ne voulais pas m’engager pour un autre mandat.

Qu’en est-il de son avenir? A-t-il des projets professionnels qui l’attendent? J’ai vraiment le goût de prendre mon temps. Les dernières années ont été difficiles. J’ai le goût d’aller en forêt. Je m’en vais à la chasse très bientôt. [...] Je veux faire le bon choix.

D’ici là, il souhaite que sa protégée, Maude Marquis-Bissonnette, prenne sa place. Au cours de la dernière fin de semaine, il lui a publiquement manifesté son appui après s’être fait plutôt discret au cours de la campagne électorale qui bat son plein depuis quelques semaines.

Maude Maquis-Bissonnette a pris les rênes d'Action Gatineau au printemps (archives). Photo : Capture d'écran - Radio-Canada

Politicien de tous les instants, le fondateur d’Action Gatineau en a profité pour décocher ses dernières flèches, alors que son parti a été accusé de faire preuve de partisanerie.

On a voté les uns contre les autres plus souvent que certains indépendants. Je pense que les gens l’ont vu. On a tout le temps été minoritaires [au conseil municipal], alors on n’est pas si partisan que cela. En fait, souvent, les plus partisans, ce sont les indépendants , a-t-il affirmé.

Avec les informations de Nathalie Tremblay