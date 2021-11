La reconstruction du barrage Kanasuta est complétée

Le barrage a pour objectif de réguler le niveau de l'eau sur les lacs Berthemet, Devaux et Dasserat, reliés entre eux par des passes pour former le lac Kanasuta.

Construit dans les années 50, l'ouvrage original était devenu désuet et ne répondait plus aux exigences gouvernementales depuis près de 20 ans.

Le secrétaire du club nautique du lac Kanasuta, Éric Beaupré, explique que la perte ou la démolition du barrage aurait pu causer de nombreuses conséquences.

On parle d’habitat faunique. On parle du lac Arnoux, qui est pollué et qui pourrait contaminer le lac Kanasuta si le niveau de l’eau descend. Ça remettrait aussi en question la navigation entre les passes, pour les usagers du lac, pour les plaisanciers et pour les riverains , décrit-il.

Arrivée d'un partenaire financier majeur

En 2008, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a contribué au démarrage du projet avec une somme de 126 000 $ servant à la réalisation d’études préliminaires. Un autre montant de 181 000 $ a été ajouté pour la réfection d’un pont menant au barrage.

Le barrage Kanasuta permet de maintenir un niveau d'eau suffisant pour assurer une navigation entre les lacs durant l'été. Photo : Courtoisie

Selon Éric Beaupré, les plans du nouveau barrage étaient prêts dès 2015, mais un partenaire financier majeur manquait toujours à l’appel afin de boucler le budget.

Le secrétaire du club nautique du lac Kanasuta ajoute que c'est Pêches et Océans Canada qui a recommandé le partenariat entre les instigateurs du projet et son partenaire financier principal, Magneto Investments.

Le promoteur actuel du projet minier Dumont à Launay se devait de mettre en place un projet compensatoire afin de lancer ses opérations d’exploration.

Quand tu fais une fosse à ciel ouvert, tu peux détruire des petits ruisseaux ou des habitats fauniques. Donc tu dois créer un projet de compensation. Selon Pêches et Océans Canada, le projet du barrage était un beau projet compensatoire pour les pertes d'habitat du poisson , indique-t-il.

Dans le cadre du projet, Magneto Investments a pris en charge la réfection des chemins d’accès au site évalué à 450 000 $ ainsi que les coûts de reconstruction du barrage pour une somme de 425 000 $. Le coût total du projet est évalué à 1,2 million de dollars.

Après avoir été sous la responsabilité informelle du Club nautique Kanasuta pendant plusieurs décennies, l’entretien et la gestion du barrage seront désormais pris en charge par la Ville de Rouyn-Noranda.