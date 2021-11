Le salaire minimum augmentera de 70 cents à l’Île-du-Prince-Édouard

Le taux horaire minimum passera donc de 13 $ à 13,70 $.

C’est une hausse un peu plus importante que celle de 15 cents consentie aux travailleurs les moins bien nantis de la province le 1er avril 2021.

Le salaire minimum le plus élevé des Maritimes et des quatre provinces de l’Atlantique est toujours celui de l’Île-du-Prince-Édouard. Il se situe à 12,95 $ en Nouvelle-Écosse et à 12,75 $ à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le salaire minimum le moins généreux au pays est au Nouveau-Brunswick, où il est de 11,75 $ l'heure.

Au Canada, le salaire minimum le plus élevé est au Nunavut, où il se situe à 16 $ l'heure. Le Yukon (15,20 $), les Territoires du Nord-Ouest (15,20 $), la Colombie-Britannique (15,20 $) et l'Alberta (15 $) sont également en haut du peloton.