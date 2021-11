Le premier pilote autochtone de St Theresa Point pose son avion dans sa communauté

Pour le nouveau pilote de 43 ans, cette petite communauté représente le point de départ de son rêve de devenir pilote.

C'était un jour très spécial. C'était le moment où j'ai bouclé la boucle , lance-t-il fièrement.

Il n’est pas seulement un pilote d’avion commercial pour Perimeter Airlines, il est aussi le premier pilote d'une communauté autochtone que dessert la compagnie qui l’emploie.

C’est pour cette raison qu’il était très attendu par une foule de personnes de sa communauté avec des acclamations et des pancartes lorsque son appareil a atterri le 19 octobre.

Plusieurs personnes ont accueilli Timothy Atik Mason à son arrivée dans sa communauté d'origine de St. Theresa Point. Photo : Soumise par Timothy Atik (Tik) Mason

Je ne pensais pas que ça allait attirer autant l'attention, dit-il. Vous savez, c'était un objectif personnel pour moi, mais il s'est avéré que c'était important pour beaucoup de gens, ce qui est vraiment agréable à voir.

Parmi la foule se trouvaient ses parents qui ont joué un rôle déterminant dans la réalisation du rêve de leur fils. À tel point que chaque fois que Timothy Atik Mason parle de son parcours, il emploie le nous au lieu du je

Sans eux, je ne pense pas que je serais arrivé là où je suis.

Ce nous comprend aussi la communauté St. Theresa Point, Perimeter Airlines et les instructeurs de son école de pilotage à Moncton, au Nouveau-Brunswick. C'était un effort de groupe.

La communauté de St. Theresa Point est isolée et n'est accessible que par avion, ou par des routes de glace en hiver, ce qui signifie que M. Mason a été initié aux avions très tôt. Il avait l’habitude d’échanger avec les pilotes d’avion sur leur métier qui le passionnait particulièrement.

Mais quand il a déménagé à Winnipeg, ce rêve est devenue réalité.

Timothy Atik Mason avec ses parents Janice et Roy. Photo : Soumise par Timothy Atik (Tik) Mason

À l'âge de 35 ans, une rencontre a changé sa vie, car un des clients du bar où il travaillait, avait un avion privé et l’a emmené faire un tour. Et quand je suis monté là-haut, tout m'est revenu, et c'est à ce moment-là que j'ai su que je devais poursuivre dans cette voie , raconte-t-il.

Ce n’était pas un chemin facile, mais avec l’aide de ses parents et de sa communauté qui croyait en lui ,Timothy Atik Mason a fini par obtenir sa licence. Il est devenu instructeur et par la suite il a été embauché par la compagnie Perimeter Airlines.

C'était un objectif que nous attendions depuis longtemps, et nous l'avons finalement atteint. J'ai encore du mal à le décrire, mais nous l'avons fait , raconte l’homme.

Pour lui, l’une des choses les plus gratifiantes à son retour à St. Theresa Point a été de discuter avec les jeunes sur son parcours et leur montrer le chemin de la réussite.